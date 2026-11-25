لندن-سانا

أعلنت مؤسسة جائزة بوكر البريطانية القائمة القصيرة الأولى لجائزة بوكر لأدب الأطفال، التي تضم ثمانية كتب لكتّاب من جنسيات مختلفة، في مبادرة تستهدف تشجيع القراءة لدى الأجيال الشابة، والاحتفاء بالكتابة الموجهة للأطفال.

وذكرت مؤسسة جائزة بوكر، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، أن الأعمال اختيرت من بين 89 ترشيحاً، وتضم خمس روايات مكتوبة وروايتين مصورتين ومجموعة قصص قصيرة مصورة، موجهة للقراء بين الثامنة والثانية عشرة، وتتوزع موضوعاتها بين المغامرة والخيال والحرب والفقد والعلاقات الأسرية والهوية والانتماء.

ثمانية أعمال وقصص متنوعة

تشمل القائمة رواية “أسوأ ما يمكن أن يحدث” للبريطاني غاي باس، برسوم ديفيد روبرتس، وهي مجموعة قصصية تمزج الغموض بالرعب والفانتازيا، و”صيف الشراغيف” للبريطانية كاثرين بروتون، التي تتناول حكاية فتاة تواجه الظروف العائلية الصعبة المرتبطة بمرض شقيقها الأصغر.

وتضم أيضاً الرواية المصورة “الحرب” للأيرلندي إوين كولفر والبريطاني أندرو دونكين، برسوم الإيطالي جيوفاني ريغانو، وتروي رحلة فتاة تبحث عن والدها المعتقل في مدينة أوروبية محاصرة.

وفي “الليلة التي استعرت فيها الزمن” يقدم الكاتب البريطاني الباكستاني إقبال حسين مغامرة خيالية عن طفل يكتشف قدرته على السفر عبر الزمن، فيما تتناول “راوي الحكايات العجيبة” للبريطانية ليز هايدر علاقة مراهق بجدته من خلال القصص الخيالية.

وتشمل القائمة ” لعنة المتجول” للبريطاني مايكي بليز، وهو عمل كوميدي خيالي، و”شيموس شبه المشهور” للأيرلندية جيسيكا سكوت وايت، برسوم بيكا مور، إضافة إلى “مسقط الرأس” للأسترالي شون تان، الذي يتناول الهوية والانتماء والبحث عن الموطن.

لجنة تحكيم تضم أطفالاً

تتولى اختيار العمل الفائز لجنة تضم ثلاثة حكام بالغين وأربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً، اختيروا من بين أكثر من أربعة آلاف متقدم، للمشاركة في قراءة الكتب ومناقشتها.

ويرأس اللجنة الكاتب البريطاني فرانك كوتريل بويس، وتضم الممثلة والكاتبة الكوميدية لولي أديفوبي، وسانشيتا باسو دي ساركار، المتخصصة في أدب الأطفال وصاحبة متجر للكتب في لندن.

جائزة بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني

تبلغ قيمة الجائزة الكبرى 50 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 60 ألف دولار، فيما يحصل كل كتاب مدرج في القائمة القصيرة على 2500 جنيه، ومن المقرر إعلان الفائز في الثاني من شباط 2027، خلال حفل يقام في متحف “يونغ فيكتوريا وألبرت” بلندن.

وتأسست الجائزة في تشرين الأول 2025، بدعم من مؤسسة “AKO”، وبدأت دورتها الأولى فعلياً عام 2026، مع فتح باب الترشيحات وتقييم الأعمال، وصولاً إلى إعلان قائمتها القصيرة في 24 تشرين الثاني الجاري.

وتتضمن المبادرة أيضاً توزيع 30 ألف نسخة من الكتب المرشحة والفائزة على المدارس والمكتبات والمستشفيات ومراكز المساعدات، بهدف توسيع فرص وصول الأطفال إلى القراءة وتعزيز اهتمامهم بها.