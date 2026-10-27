خروج 76 مَخرج توتر متوسط من الخدمة نتيجة الظروف الجوية في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا‏

تسببت الظروف الجوية والعاصفة المطرية التي شهدتها محافظة ريف دمشق بخروج 76 ‏مَخرج توتر متوسط من الخدمة، ما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن مناطق متفرقة ‏من المحافظة.‏

وذكرت شركة كهرباء ريف دمشق عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، ‏أن الورشات والفرق الفنية المختصة باشرت أعمال الكشف عن الأعطال وإجراء ‏الإصلاحات والصيانة اللازمة، بهدف إعادة المخارج المتضررة إلى الخدمة واستعادة ‏التغذية الكهربائية بأسرع وقت ممكن، مؤكدة استمرار الجهود الفنية والميدانية لمعالجة ‏الأعطال.‏

يذكر أن الورشات الفنية في الشركة السورية للكهرباء، أنهت يوم الأحد الماضي، أعمال ‏تجهيز واستبدال محولة كهربائية باستطاعة 30 ميغاواط، وبجهد 66/20 كيلوفولت، في ‏محطة تحويل ميدان 2 بدمشق، بهدف دعم استقرار التغذية الكهربائية في المنطقة.‏