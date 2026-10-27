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خروج 76 مَخرج توتر متوسط من الخدمة نتيجة الظروف الجوية في ريف دمشق

image 2026 10 27 22 17 29 خروج 76 مَخرج توتر متوسط من الخدمة نتيجة الظروف الجوية في ريف دمشق
الفرق الفنية والورشات التابعة للشركة العامة لكهرباء ريف دمشق تتابع تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة والدورية-أرشيف-سانا

ريف دمشق-سانا‏

تسببت الظروف الجوية والعاصفة المطرية التي شهدتها محافظة ريف دمشق بخروج 76 ‏مَخرج توتر متوسط من الخدمة، ما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن مناطق متفرقة ‏من المحافظة.‏

وذكرت شركة كهرباء ريف دمشق عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، ‏أن الورشات والفرق الفنية المختصة باشرت أعمال الكشف عن الأعطال وإجراء ‏الإصلاحات والصيانة اللازمة، بهدف إعادة المخارج المتضررة إلى الخدمة واستعادة ‏التغذية الكهربائية بأسرع وقت ممكن، مؤكدة استمرار الجهود الفنية والميدانية لمعالجة ‏الأعطال.‏

يذكر أن الورشات الفنية في الشركة السورية للكهرباء، أنهت يوم الأحد الماضي، أعمال ‏تجهيز واستبدال محولة كهربائية باستطاعة 30 ميغاواط، وبجهد 66/20 كيلوفولت، في ‏محطة تحويل ميدان 2 بدمشق، بهدف دعم استقرار التغذية الكهربائية في المنطقة.‏

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