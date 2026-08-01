مديرية نقل دمشق توقف دوام يوم السبت بعد انخفاض أعداد ‏المراجعين ‏

دمشق-سانا
أعلنت مديرية النقل في محافظة دمشق، إيقاف الدوام يوم السبت اعتباراً من اليوم الأول من آب 2026، بعد انتهاء الحاجة إلى الدوام الإضافي الذي كان معتمداً خلال الفترة الماضية، والذي أسهم في استيعاب أعداد المراجعين وتخفيف الازدحام داخل المديرية.
وأكد مدير المديرية مأمون عبد الغني في تصريح لمراسلة سانا اليوم، استمرار تقديم الخدمات من يوم الأحد وحتى الخميس، مع اعتماد دوام إضافي من الساعة الثالثة عصراً وحتى الخامسة مساءً في هذه الأيام، بما يتيح إنجاز معاملات المواطنين، واستمرار العمل بوتيرة مناسبة.
وأوضح عبد الغني أن قرار إيقاف دوام السبت جاء بعد تراجع الضغط عن المديرية وانتظام سير العمل، لافتاً إلى أن الدوام الاستثنائي خلال الفترة الماضية ساعد في تسريع إنجاز المعاملات، ومعالجة الزيادة الكبيرة في أعداد المراجعين.
ودعا مدير المديرية المواطنين إلى الالتزام بمواعيد الدوام الجديدة عند المراجعة، بما يسهم في تنظيم العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وكان وزير النقل يعرب بدر أصدر في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي قراراً يقضي بالتزام العاملين في مديريات النقل بالمحافظات بالدوام يوم السبت من كل أسبوع، وزيادة عدد ساعات الدوام اليومية ساعتين بعد انتهاء الدوام الرسمي، بهدف معالجة الازدحام المتزايد على معاملات المركبات الآلية وتسريع إنجازها، ضمن إجراءات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.