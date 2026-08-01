مديرية نقل دمشق توقف دوام يوم السبت بعد انخفاض أعداد ‏المراجعين ‏

‎ ‎دمشق-سانا‏

‎ ‎أعلنت مديرية النقل في محافظة دمشق، إيقاف الدوام يوم السبت ‏اعتباراً من اليوم الأول من آب 2026، بعد انتهاء الحاجة إلى ‏الدوام الإضافي الذي كان معتمداً خلال الفترة الماضية، والذي ‏أسهم في استيعاب أعداد المراجعين وتخفيف الازدحام داخل ‏المديرية‎.‎‎ ‎

وأكد مدير المديرية مأمون عبد الغني في تصريح لمراسلة سانا ‏اليوم، استمرار تقديم الخدمات من يوم الأحد وحتى الخميس، مع ‏اعتماد دوام إضافي من الساعة الثالثة عصراً وحتى الخامسة ‏مساءً في هذه الأيام، بما يتيح إنجاز معاملات المواطنين، ‏واستمرار العمل بوتيرة مناسبة‎.‎

‎وأوضح عبد الغني أن قرار إيقاف دوام السبت جاء بعد تراجع ‏الضغط عن المديرية وانتظام سير العمل، لافتاً إلى أن الدوام ‏الاستثنائي خلال الفترة الماضية ساعد في تسريع إنجاز ‏المعاملات، ومعالجة الزيادة الكبيرة في أعداد المراجعين‎.‎

‎ ‎

ودعا مدير المديرية المواطنين إلى الالتزام بمواعيد الدوام ‏الجديدة عند المراجعة، بما يسهم في تنظيم العمل وتحسين جودة ‏الخدمات المقدمة‎.‎

‎ ‎

وكان وزير النقل يعرب بدر أصدر في الخامس عشر من كانون ‏الثاني الماضي قراراً يقضي بالتزام العاملين في مديريات النقل ‏بالمحافظات بالدوام يوم السبت من كل أسبوع، وزيادة عدد ‏ساعات الدوام اليومية ساعتين بعد انتهاء الدوام الرسمي، بهدف ‏معالجة الازدحام المتزايد على معاملات المركبات الآلية وتسريع ‏إنجازها، ضمن إجراءات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين‎.‎

‎ ‎