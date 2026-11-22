دمشق-سانا
تمكّن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي من ضبط شحنة أسلحة متنوعة كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية، وإلقاء القبض على أحد المتورطين، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت في ريف دمشق.
وذكرت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأحد، أن التحقيقات تتواصل لكشف كامل امتدادات الخلية وشبكات التهريب المرتبطة بها، وتعقّب المتورطين وملاحقتهم، بما يضمن إحباط هذه الأنشطة ومنع استغلال الأراضي السورية ممراً لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية.
وكان جهاز الاستخبارات العامة ضبط أمس الأول الجمعة شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية.
وفي 8 آب الماضي، أحبطت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، في محافظة طرطوس محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر إلى الأراضي اللبنانية، خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت عن ضبط بنادق آلية وقذائف (RPG)، ومخازن أسلحة وكميات متنوعة من الذخائر كانت معدّة للتهريب.