دمشق-سانا‏

تمكّن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي من ضبط شحنة ‌‏أسلحة متنوعة كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية، وإلقاء القبض على أحد ‌‏المتورطين، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت في ريف دمشق.‏

وذكرت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأحد، أن التحقيقات ‏تتواصل ‏لكشف كامل امتدادات الخلية وشبكات التهريب المرتبطة بها، وتعقّب ‏المتورطين ‏وملاحقتهم، بما يضمن إحباط هذه الأنشطة ومنع استغلال الأراضي ‏السورية ممراً ‏لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية.‏

وكان جهاز الاستخبارات العامة ضبط أمس الأول الجمعة شحنة أسلحة كانت معدّة ‏للتهريب إلى الأراضي اللبنانية.‏

وفي 8 ‏آب الماضي، أحبطت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات ‏العامة، في محافظة طرطوس محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر إلى ‌‏الأراضي اللبنانية، خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت عن ضبط بنادق آلية وقذائف ‌‏‌‏(‏RPG‏)، ومخازن أسلحة وكميات متنوعة من الذخائر كانت معدّة للتهريب.‏