دمشق-سانا



حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من فترة اضطراب ستشهدها المناطق البحرية قبالة سواحل محافظتي اللاذقية وطرطوس، اعتباراً من عصر يوم غد الثلاثاء وحتى مساء يوم الخميس المقبل.



وأوضحت الوزارة اليوم الإثنين أنه من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 0.5 و0.9 متر، خلال الفترة الممتدة من عصر يوم الثلاثاء وحتى المساء منه.



وبينت الوزارة أن حالة الاضطراب ستبلغ ذروتها اعتباراً من مساء الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء، إذ يتجاوز ارتفاع الأمواج متراً واحداً، ليصل إلى 1.5 متر، ليتراجع بعدها ارتفاع الأمواج إلى أقل من متر واحد اعتباراً من مساء الأربعاء وحتى مساء الخميس، مع بقائها ضمن مستوى الخطورة المعتدلة.



وتترافق حالة الاضطراب البحري مع رياح غربية إلى جنوبية غربية متقلبة، تتراوح سرعتها بين 25 و35 كم/سا، خلال الفترة الممتدة من مساء الثلاثاء وحتى مساء الأربعاء، بالتزامن مع أحوال جوية غير مستقرة.

إرشادات السلامة

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة إلى اتباع الإرشادات التالية:

_ إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال هذه الفترة، ولا سيما خلال فترة الذروة.

_ الامتناع عن السباحة واستخدام القوارب المطاطية ووسائل الترفيه البحرية الخفيفة، ولا سيما خلال فترة الذروة.

_ مراقبة الأطفال بشكل مستمر، وعدم السماح لهم بالاقتراب من البحر أو اللعب بالقرب منه.

_ تجنب الاقتراب من الحواجز الصخرية والأرصفة وحواف الشاطئ أثناء ارتفاع الأمواج واشتداد سرعة الرياح.

_ تجنب محاولة إنقاذ أي شخص في البحر، والتواصل فوراً مع المنقذين أو خفر السواحل.

_ عدم المجازفة بالاقتراب من البحر أثناء اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج بغرض التصوير.

_ الالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة، ومتابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية.

_ الالتزام بإشارات التحذير والتعليمات الصادرة عن المنقذين والجهات المختصة.



وشهدت السواحل السورية حالة اضطراب بحري من صباح 4 تشرين الثاني الجاري ‏استمرت حتى مساء 5 منه وصل ارتفاع الأمواج خلالها إلى 1.4 متر، رافقها حركة رياح جنوبية غربية تراوحت سرعتها ما بين ‌‏15 و25 كم/سا وأحوال جوية غير مستقرة.