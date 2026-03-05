عيادات صحية جوالة تقدم خدماتها للأسر الوافدة في ريفي السويداء ودرعا

درعا-سانا

تواصل مديرية صحة درعا، بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود -سويسرا، تقديم الخدمات الطبية للأسر الوافدة من السويداء، عبر فرقها الصحية الجوالة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء، وتحقيق رعاية صحية مستمرة في ظل ظروف الطقس البارد، وذلك في مناطق ريفي السويداء الغربي ودرعا الشرقي.

وأوضحت مسؤولة التواصل بين مديرية الصحة والمنظمة، الدكتورة سلام الحلقي، في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الفرق الطبية تقدم فحوصات شاملة، وتوزع الأدوية اللازمة للعديد من الحالات في بلدات وقرى خربا وجبيب والأصلحة وسكاكا والدارة، إضافة لتجمعات الوافدين في صما والهنيدات والمسيفرة.

وأضافت الحلقي: إن أغلب الحالات المرضية التي تمت معاينتها ناجمة عن الالتهابات، وخاصة لدى الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى متابعة أصحاب الأمراض المزمنة وصرف الأدوية لهم.

بدوره، أكد الممرض المشارك محمد الزعبي، أن الجولات مستمرة في جميع مناطق تواجد الوافدين، ولا سيما خلال فصل الشتاء، حيث تكثر الأمراض الموسمية، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، مشيراً إلى أن المساعدات الطبية تخفف الأعباء المادية عن الأسر في ظل ارتفاع أسعار الأدوية، وخصوصاً للأطفال الأكثر تأثراً بالمرض.

وعبر عدد من الوافدين، بينهم حسن المغير وفاروق القريان ورحال الشنبلي، عن أهمية استمرار عمل العيادات المتنقلة ودعمها، مطالبين بتوفير الاحتياجات الأساسية من وسائل تدفئة وطعام وكساء، إضافة إلى مياه شرب آمنة في أماكن التجمعات.

يُشار إلى أن منظمة أطباء بلا حدود أطلقت مبادراتها منذ بداية الأحداث في السويداء، استجابةً للظروف الإنسانية الصعبة والاحتياجات الطبية الكبيرة للوافدين، وسبق أن وزعت، بالتنسيق مع محافظة السويداء، مساعدات لنحو 800 عائلة في قرى الريف، تضمنت سللاً صحية ونظافة شخصية وأغطية.