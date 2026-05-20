الداخلية السورية تطلق الهوية البصرية الجديدة لدراجات شرطة المرور

دمشق -سانا‏

أطلقت وزارة الداخلية السورية اليوم الأربعاء الهوية البصرية الجديدة للدراجات النارية ‏لشرطة المرور، ضمن عرض رسمي لها، انطلاقاً من أوتستراد المزة، مروراً بساحة ‏الأمويين، وذلك في استعراض منظم ومتتال، وسط حضور وتفاعل شعبي من المواطنين ‏على طول المسار المحدد.‏

وأكد مدير إدارة المرور العميد فادي رفعت الهميش في تصريح لمراسل سانا أن إطلاق ‏الهوية البصرية الجديدة يأتي في سياق التطوير المستمر الذي تشهده إدارة المرور ‏وأفرعها ومراكزها في المحافظات، بهدف رفع الجاهزية التامة وتقديم أفضل الخدمات ‏لمستخدمي الطريق بجودة عالية وكفاءة وضمن أوقات قياسية.‏

وأشار الهميش إلى أن إدارة المركبات بالوزارة وأفرعها الفنية المتخصصة أجرت ‏دراسات فنية مكثفة لاختيار أنواع من الدراجات الحديثة التي تلامس الواقع الميداني ‏وتتميز بالمتانة والسرعة والفعالية، بما يسهم في تعزيز الاستجابة العملياتية وتحقيق ‏السلامة المرورية للمواطنين.‏

وكانت وزارة الداخلية، أقامت في السابع عشر من آذار الماضي، حفل تخريج 2000 من ‏أفرادها، بعد استكمالهم برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، إضافة إلى إطلاق الزي ‏الرسمي الجديد لعناصرها، ضمن هويتها البصرية الحديثة، وذلك في مقر الوزارة ‏بدمشق.‏

