الداخلية السورية تطلق الهوية البصرية الجديدة لدراجات شرطة المرور

دمشق -سانا
أطلقت وزارة الداخلية السورية اليوم الأربعاء الهوية البصرية الجديدة للدراجات النارية لشرطة المرور، ضمن عرض رسمي لها، انطلاقاً من أوتستراد المزة، مروراً بساحة الأمويين، وذلك في استعراض منظم ومتتال، وسط حضور وتفاعل شعبي من المواطنين على طول المسار المحدد.
وأكد مدير إدارة المرور العميد فادي رفعت الهميش في تصريح لمراسل سانا أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة يأتي في سياق التطوير المستمر الذي تشهده إدارة المرور وأفرعها ومراكزها في المحافظات، بهدف رفع الجاهزية التامة وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي الطريق بجودة عالية وكفاءة وضمن أوقات قياسية.
وأشار الهميش إلى أن إدارة المركبات بالوزارة وأفرعها الفنية المتخصصة أجرت دراسات فنية مكثفة لاختيار أنواع من الدراجات الحديثة التي تلامس الواقع الميداني وتتميز بالمتانة والسرعة والفعالية، بما يسهم في تعزيز الاستجابة العملياتية وتحقيق السلامة المرورية للمواطنين.
وكانت وزارة الداخلية، أقامت في السابع عشر من آذار الماضي، حفل تخريج 2000 من أفرادها، بعد استكمالهم برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، إضافة إلى إطلاق الزي الرسمي الجديد لعناصرها، ضمن هويتها البصرية الحديثة، وذلك في مقر الوزارة بدمشق.