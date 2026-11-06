‏”ستارت أب سوريا 2026″ تعلن الفائزين بجوائز ريادة الأعمال

دمشق-سانا‏

أعلنت منظمة “ستارت أب سوريا” لريادة الأعمال، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة ‏المعلومات، اليوم الخميس، أسماء الفائزين بجوائز “ستارت أب سوريا 2026″، خلال حفل أقيم ‏في دمشق، لتكريم شخصيات وشركات ومؤسسات أسهمت في دعم منظومة ريادة الأعمال ‏وتعزيز نموها في سوريا، وذلك بالتزامن مع اختتام فعاليات أسبوع ريادة الأعمال العالمي، المقام ‏هذا العام تحت شعار “رواد الأعمال يزدهرون هنا”.‏

ونال الدكتور فادي عمروش جائزة الممكن المجتمعي العام، فيما حصدت منظمة “‏SYNC‏” ‏جائزة منظمة العام، وفازت شركة “‏BeeOrder‏” بجائزة أفضل شركة ناشئة، كما تقاسمت نايا ‏الحمد وفرح التل جائزة رواد الأعمال المجتمعيين، بينما ذهبت جائزة رائد الأعمال للعام إلى ‏المهندس عبد الوهاب عميرة.‏

ريادة الأعمال رافعة لبناء الاقتصاد

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، في كلمة خلال الحفل، أن ريادة ‏الأعمال في سوريا لم تعد تقتصر على تأسيس الشركات وتحقيق الأرباح، بل أصبحت جزءاً ‏أساسياً من عملية بناء الدولة والاقتصاد الجديد، من خلال ابتكار حلول للمشكلات القائمة ‏والإسهام في تطوير الأسواق والخدمات.‏

وأوضح الوزير هيكل أن سوريا أحرزت تقدماً مقارنة بالعام الماضي، ولا سيما على صعيد ‏الخروج من قوائم العقوبات والعمل على إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمصرفية مع العالم، ‏واستعادة ثقة المستثمرين والشركات الدولية، مشيراً إلى استمرار وجود تحديات تتعلق بالتمويل ‏والتأمين والالتزامات القانونية والسياسية لبعض الشركات.‏

ولفت الوزير إلى استمرار العمل على وضع رؤية وطنية واضحة لريادة الأعمال، تُرجمت ‏بإطلاق أجندة وطنية لهذا القطاع، إلى جانب إعداد مسودة قانون للشركات الناشئة بالتعاون مع ‏عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية، بهدف توفير بيئة تشريعية ملائمة لنمو المشاريع ‏الريادية.‏

وأشار الوزير هيكل إلى أن التحدي الأبرز في المرحلة الراهنة يتمثل في استعادة الثقة بين ‏السوريين ومؤسساتهم، وبين سوريا ومحيطها والعالم، مؤكداً أهمية الدور الذي يؤديه رواد ‏الأعمال في هذه المرحلة من خلال تقديم حلول مبتكرة لمشكلات حقيقية والمساهمة في بناء ‏الاقتصاد الوطني.‏

تكريم المبادرات الداعمة للابتكار

من جهته، أوضح مدير تطوير الأعمال والنمو في منظمة “ستارت أب سوريا” عبد القادر ‏الخطيب أن الجوائز تتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وتشكل إحدى الفعاليات التي ‏تسلط الضوء على واقع هذا القطاع في سوريا، وتحتفي بجهود رواد الأعمال والمشاريع الناشئة ‏والمؤسسات الداعمة للابتكار والإبداع.‏

وبين الخطيب أن الجوائز تهدف إلى تكريم المبادرات والجهود المبذولة في دعم ريادة الأعمال ‏وتمكين المجتمعات، وتتوزع على أربع فئات رئيسية تشمل رواد ورائدات الأعمال، والمشاريع ‏الناشئة، والمؤسسات الداعمة لرواد الأعمال والابتكار، إضافة إلى فئة مخصصة لمُمكّني ‏المجتمع.‏

معايير تراعي الابتكار والأثر المجتمعي

بدورها، أوضحت عضوة لجنة تحكيم جوائز “ستارت أب سوريا 2026” نبال إدلبي أن اختيار ‏المشاريع الفائزة استند إلى مجموعة من المعايير، في مقدمتها مستوى الابتكار في الحلول ‏المقدمة، ومدى توظيف التقنيات الحديثة، وحجم المؤسسة، والأثر الذي تحققه في المجتمع ‏وسوق العمل.‏

وأضافت إدلبي أن معايير التقييم شملت استدامة المشاريع وقدرتها على مواصلة العمل وتحقيق ‏أثر إيجابي، فضلاً عن تقييم فرق العمل ودورها في تأسيس المؤسسات وتطوير أنشطتها، مشيرة ‏إلى أن هذه المعايير تراعي خصوصية الواقع السوري واحتياجاته، إذ لا تقتصر ريادة الأعمال ‏على تأسيس المشاريع، بل تمتد إلى تقديم حلول عملية للتحديات المجتمعية والمساهمة في ‏تنمية القطاعات الحيوية.‏

ولفتت أدلبي إلى أن أثر المشاريع الريادية يشمل قطاعات أساسية، من بينها التعليم والتكنولوجيا ‏والاقتصاد والمجتمع، مؤكدة أهمية قدرة هذه المشاريع على إحداث تغيير ملموس ومستدام في ‏بيئتها المحلية.‏

إبراز قصص المبادرات الناجحة

وشهد أسبوع ريادة الأعمال العالمي تنظيم أكثر من 180 فعالية في أكثر من 33 مدينة سورية، ‏بمشاركة تجاوزت 7 آلاف شخص، بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال، وتمكين أصحاب ‏الأفكار والمشاريع الناشئة، ومساعدتهم على تطوير شركاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم.‏

وتنظم سوريا فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال للعام الثاني على التوالي، بعد مشاركتها ‏الوطنية الأولى في نسخة عام 2025، والتي أسهمت في ربط الحراك الريادي المحلي بالمجتمع ‏العالمي لريادة الأعمال، وإبراز قصص المؤسسين والمبادرات الناجحة من خلال الإعلام ‏والشركاء والفعاليات المخصصة لهذا القطاع.‏

يذكر أن منظمة “ستارت أب سوريا” (‏Startup Syria‏) تأسست عام 2013، بهدف دعم رواد ‏الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة وتمكينهم، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في سوريا، من ‏خلال توفير منصات للتواصل والتعاون بين المبتكرين والمرشدين والمؤسسات الداعمة، داخل ‏سوريا وفي أوساط المغتربين.‏