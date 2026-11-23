لاهاي-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الجمهورية العربية السورية قطعت ‏خطوات عملية مهمة في معالجة إرث البرنامج الكيميائي الذي خلَّفه النظام السابق، ‏مشيراً إلى أن نجاح سوريا في تدمير أول صاروخ كيميائي من المخزون الذي ورثته، ‏تحت تحقق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحولٌ تاريخي في مسار ‏التعامل مع هذا الملف.‏

وقال الصالح في كلمة أمام الدورة الـ 31 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر ‏الأسلحة الكيميائية، المنعقدة في مدينة لاهاي اليوم الإثنين: بعد أسبوعين، تحلُّ الذكرى ‏الثانية لسقوط نظام الأسد، وهذا يجعلني أعودُ بالذاكرة إلى ما كان يحدث هنا في هذا ‏المؤتمر نفسه قبل عامين، كان ملف الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد قد وصل طريقاً ‏شبه مسدود، حتى انتصرت ثورة السوريين وأسقطوا نظاماً كان العالم قد ظن أنه لن ‏يسقط.‏

وأوضح أن هذا التحول التاريخي الذي قاده السوريون والسوريات أنفسهم أتاح فرصة ‏لمعالجة واحدة من أعقد المعضلات التي واجهت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ‏ونظام منع الانتشار العالمي وتحويلها إلى قصة ملهِمة تثبت حب سوريا للسلام.‏

وأضاف: هذه القطعةُ الصغيرة التي بين يدي ربما يراها البعض مجردَ قطعةٍ بلاستيكية ‏صغيرة، لكن بالنسبة لنا هي شاهدٌ على مرحلة مؤلمة من تاريخ سوريا، هذا هو كود ‏أول صاروخ نجحنا بتدميره من مخزون الأسلحة الكيميائية التي خلفها نظام الأسد.‏

‏وتابع: عندما بُلّغت من فرقنا العاملة على الأرض عن التحضير لأول عملية تدمير ‏لصاروخ كيميائي، وشاهدت العملية بنفسي، تملكني شعورٌ لا يمكن وصفه، فكرتُ لحظة، ماذا لو لم تنتصر ثورة السوريين، من كان سيخنق هذا الصاروخ، الأطفالُ ‏المهجرون في الخيام، أم أطفالٌ في باحة مدرستهم، أم أبرياء نائمون كما حدث في ‏الغوطة والمعضمية ودوما وخان شيخون وسرمين واللطامنة وكفرزيتا وعشرات المدن ‏والبلدات السورية.‏

‏ ‏وأشار إلى أن العالم كله شاهد لسنوات كيف كانت هذه الأسلحةُ تُستخدم ضد ‏السوريين، ولم يتحرك بما يكفي لوقفها، حيث ترك السوريين بمواجهة الاختناق بها، مضيفاً: “اليوم نحن من يزيل هذا الخطر ويدمِّر هذه الأسلحة، بفضل ‏تضحيات السوريين وصمودهم، ودماء الشهداء الذين دفعوا ثمن الحرية والكرامة، ولأننا ‏أقسمنا لشهدائنا والناجين بأن هذه الأسلحة لن تبقى في قاموس السوريين”.‏

تعاون غير مسبوق مع المنظمة

ولفت الصالح إلى أن سوريا الجديدة اتخذت منذ البداية قراراً سياسياً واضحاً بالتعاون ‏الكامل مع المنظمة، وتجسَّد ذلك في زيارة المدير العام السابق للمنظمة فرناندو أرياس ‏إلى دمشق ولقائه الرئيس أحمد الشرع، الذي أكد التزام سوريا بالوفاء بجميع التزاماتها ‏بموجب الاتفاقية، والتعاون الكامل مع المنظمة لمعالجة إرث البرنامج الكيميائي للنظام ‏السابق، في إطار رؤيته لسوريا جديدة تكون مصدراً للاستقرار والسلام الإقليمي.‏

وأوضح أن ذلك أعقبته لقاءاتٌ رفيعة المستوى، شملت زيارات وزيرَي الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني والعدل مظهر الويس إلى المنظمة، ومؤخراً الزيارة ‏المهمة للمديرة العامة سابرينا دالافيور إلى دمشق ولقاؤها عدة وزراء من الحكومة، ‏والفرق الهندسية المشرفة على العمليات، إضافة إلى مجموعات الضحايا. ‏

وبيّن وزير الطوارئ أن الإرادة السياسية السورية لم تبقَ مجرد تصريحات، بل تحوَّلت ‏إلى نتائج ملموسة، وعملية بناء الصورة الكاملة عن هذا البرنامج حققت نجاحات ‏مهمة.‏

وأشار إلى أن سوريا أتاحت للأمانة الفنية الوصول إلى جميع المعلومات والبيانات ‏المتوافرة لديها بشأن البرنامج الكيميائي لحقبة الأسد، وقدَّمت أكثر من مئة ألف صفحة ‏من الوثائق، وسهّلت مقابلة الشهود والوصول إلى المواقع العسكرية والمرافق ذات ‏الصلة، بما فيها جميع المواقع التي لم يكن الوصول إليها متاحاً سابقاً، إضافة إلى ‏تقديمها تعديلات على إعلانها الأولي، وتحديدها مرافق لتخزين المواد المكتشفة، وبدئها ‏عمليات تدمير الذخائر الكيميائية تحت تحقق الأمانة الفنية، للمرة الأولى منذ عام ‌‏2014.‏

تحديات تستدعي دعماً دولياً

وبيّن الصالح أنه لا يمكن النظر إلى ملف الأسلحة الكيميائية بمعزل عن السياق ‏الوطني والإقليمي الذي تعمل فيه الفرق الوطنية السورية. ‏

وقال: على الصعيد الوطني، تتعافى بلادنا من أربعة عشر عاماً من الحرب وأكثر من ‏خمسين عاماً من الدكتاتورية، لقد أحرزنا تقدماً ملحوظاً في تعزيز الوضع الأمني ‏واستعادة الخدمات الأساسية وبناء المؤسسات، لكن الطريق إلى الاستقرار يحتاج إلى المزيد ‏من الجهود، لقد ورثنا مؤسسات أنهكتها الحرب والفساد والمركزية، وتحديات جسيمة ‏تشمل مكافحة الإرهاب وملاحقة المسؤولين عن جرائم النظام السابق، ومكافحة ‏الاتجار بالمخدرات، والتخلص من مخلفات الحرب والألغام ومعالجة إرث الأسلحة ‏الكيميائية.‏

وشدد على أن هذه التحديات تتفاقم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على ‏الأراضي السورية، التي شملت آلاف الانتهاكات من اعتقالات للمدنيين السوريين ‏وتوغلات الجيش الاسرائيلي التي تحصل كل يوم في الأراضي الزراعية واستفزاز ‏المدنيين، واستخدام مواد كيميائية مشبوهة بواسطة طائرات زراعية، ما يهدد أمن ‏السكان واستقرارهم وقدرتهم على البقاء في أراضيهم، بل أبعد من ذلك يشكّل خرقاً ‏واضحاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.‏

وعلى الصعيد الإقليمي، أشار وزير الطوارئ إلى أن سوريا تقع في منطقة تشهد ‏نزاعات متواصلة تهدِّد الأمن والاستقرار العالميين، الأمر الذي انعكس مباشرة على ‏عمل المنظمة، عندما اضطرت فرق الأمانة الفنية إلى مغادرة سوريا في آذار ‏الماضي، وتعطلت عمليات التفتيش لما يقارب شهرين نتيجة التصعيد الإقليمي.‏

ولفت إلى أن سوريا الجديدة، تقودُ الجهودَ في ملفٍ معقَّد، فشل المجتمعُ الدولي في ‏وضع حدٍّ له على مدار أكثرَ من 14 عاماً، لتقومَ نيابةً عن العالم أجمع في التعامل ‏مع هذا الإرثِ الذي أثقل كاهل الأمن الإقليمي والدولي ومنظمةِ حظر الأسلحة ‏الكيميائية ونظامِ منع الانتشار العالمي، مؤكداً أنه من غير المقبول أن تكون لوحدها ‏في هذا الميدان. ‏

وأوضح أن سوريا اتخذت نهجاً سياسياً منفتحاً للتعاون الدولي وبناءِ شراكاتٍ واسعةٍ مع ‏الدول العربية والمجتمع الدولي، وأنها تريد أن تكون مصدرَ استقرارٍ وأمل في منطقتها ‏وأرضاً للسلام والتعاون، لكن السلام لا يمكن أن يكون على حساب سيادتها واستقلالها ‏ووحدة أراضيها، ولا يمكن أن يكون التزاماً من طرف واحد، ولذا فإن دعم سوريا في ‏التخلصِ من إرثِ الأسلحة الكيميائية يجبُ أن يترافقَ مع دعمِ استقرارها وحماية ‏حدودها وصون سيادتها.‏

‏استراتيجية من ثلاثة محاور: الأمن والتعاون والعدالة

أكد وزير الطوارئ أن استراتيجية سوريا للتعامل مع إرثِ الأسلحة الكيميائية هي جزءٌ ‏من استراتيجيتها الأوسع للتعافي من سنوات الحرب، وتقوم على ثلاثة محاور مترابطة:‏

‏-أولها الأمنُ الوطني والإقليمي والدولي: فإزالة مخلفات البرنامج الكيميائي، وملاحقة ‏المتورطين مسؤوليةٌ وطنيةٌ وإسهامٌ مباشرٌ في تعزيز الأمن الدولي ونظام منع ‏الانتشار. ‏

-وثانيها هو الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتعزيز التعاون الدولي. ‏

-وثالثها هو العدالة بمعناها الواسع: فالعدالةُ لا تقتصر على المساءلة، بل تشملُ ‏إنصاف الضحايا ودعم تعافيهم ومعالجة الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية والبيئية الطويلة الأمد لاستخدام الأسلحة الكيميائية. ‏

‏وبيّن أن سوريا تترجمُ هذه الاستراتيجية إلى خطواتٍ عملية، ففي مجال الالتزام ‏بالاتفاقية، تعمل على تطوير الخبرات التقنية والتشريعات والمؤسسات الوطنية اللازمة ‏لتنفيذ الاتفاقية على المدى الطويل، وفي هذا السياق أطلقت مع الدول الشريكة فريقَ ‏عمل “أنفاس الحرية”، وفي مجال المساءلة، انضمت مؤخراً إلى الشراكة الدولية ‏لمكافحة الإفلاتِ من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما أنها تعمل على ‏تعزيز تعاونها مع آليات التحقيق الدولية والبناء على نتائجها.‏

وأشاد الصالح بمهنيةِ فريق التحقيق وتحديد الهوية، الذي تمكَّن العامَ المنصرم، وللمرة ‏الأولى منذ تأسيسه من زيارة سوريا وجمع العينات ومقابلة الضحايا والشهود.‏

‏وأعرب عن تقدير سوريا للمساهمات المالية التطوعية في صندوق ائتمان سوريا ‏والصندوق المخصص للعمليات في سوريا اللذين يدعمان انتشارات الأمانة الفنية في ‏أراضيها، مشيراً إلى أن ملف حقبة الأسد أثقلَ كاهل المنظمة واستنزفَ مواردَها ‏سنوات طويلة، وإلى أنه في ظل التحديات المالية التي تواجهها المنظمة، تزدادُ أهمية ‏ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو الأنشطةِ التي تحقِّق نتائج ملموسة.‏

ولفت وزير الطوارئ إلى أن الهدف المشترك هو الوصول إلى اليوم الذي يصبح فيه ‏الملف السوري ملف تدمير اعتيادياً، شأنه شأن ملفات الدول الأطراف الأخرى، لكن ‏تحقيق ذلك يتطلب منحه الأولوية التي يستحقها، موضحاً أهمية الدعم المستدام ‏للمؤسسات والفرق الوطنية التي تتحمَّل أعباء كبيرة في تنسيق عمليات التفتيش والتحقق ‏والتدمير، في وقت تعيد فيه الدولة بناء قدراتها ومواردها.‏

خريطة طريق لإنهاء إرث الكيميائي

وأعرب عن الأمل أن يسهم التعاون مع الأمانة الفنية‏ للمنظمة بالوصول، إلى خريطة ‏طريق واضحة المعالم، بمراحل قابلةٍ للقياس وإطارٍ زمني واقعي، تتيح توجيه الموارد ‏والقدرات التقنية واللوجستية بصورة فعّالة نحو إنهاء هذا الإرث بشكل كامل. ‏

وقال: إن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية كان الأوسع منذ دخول الاتفاقية ‏حيّز النفاذ، ومن ثم فإن تعاون سوريا الجديدة يتيح فرصةً تاريخيةً لتعزيز العدالةِ ‏والمساءلة، والاستفادةِ من الوصول الواسعِ إلى المواقع والمعلومات والضحايا.‏

تطوير أدوات المنظمة ‏

ولفت الصالح إلى أنه مع اقتراب التحضير للمؤتمر الاستعراضي السادس لاتفاقية ‏حظر الأسلحة الكيميائية، من الضروري إجراء نقاش جاد حول تطوير أدوات المنظمة ‏وتعزيز دورها في تقصي الحقائق والإسناد وتحديد الهوية، ودعم مجتمعات الضحايا، ‏من خلال تخصيص جهود بحثية لدراسة الآثار الصحية والبيئية والاجتماعية الطويلة ‏الأمد لاستخدام الأسلحة الكيميائية، والنظر في تطوير ولايتها، ما يتيح استجابة أوسع ‏لهذه الاحتياجات.‏

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للكيمياء، ومساعدةِ الدول ‏الأطراف على تنظيم الصناعاتِ الكيميائيةِ والرقابة عليها، ومواكبة التطورات في الذكاء ‏الاصطناعي للاستفادة منها في تنفيذ الاتفاقية والتحقق والوقاية، مع وضع الضمانات ‏اللازمة لمنع إساءة استخدام هذه التقنيات، ما قد يؤدي إلى انتهاكِ الاتفاقية.‏

وأكد أهميةَ تحقيقِ عالمية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومواصلة الجهود ‏الدبلوماسية الرامية إلى انضمام جميعِ الدولِ التي لم تصبح بعدُ أطرافاً فيها، لأن ‏الحظر الشامل لهذه الأسلحة لا يكتمل إلا بانضمام جميع الدول إلى الاتفاقية، والتزامها ‏بأحكامها.‏

‏إنصاف الضحايا وتوسيع المشاركة الدولية

وقال: إن العامَ المقبلَ، الذي يصادف الذكرى الثلاثين لتأسيسِ منظمةِ حظر الأسلحة ‏الكيميائية، ينبغي أن يكون مناسبةً لاستذكار الضحايا والناجين والناجيات والشهود، ‏وتكريمِ جهودِ منظماتِ المجتمع المدني التي ناضلت من أجل حِفظِ الحقيقة، وإنصافِ ‏الضحايا، ودعم الناجين وذويهم.‏

‏وأشار إلى ضرورةِ إفساح مجالٍ أوسع لمشاركة المنظمات غير الحكومية ومجموعات ‏الضحايا في أعمال هذا المؤتمر، مؤكداً أن وجود ناجين وناجيات وممثلين عن ‏المجتمع المدني ضمن الوفد السوري الرسمي يعكس إيمان سوريا بضرورة أن تكون ‏أصوات الضحايا في صميم العمل الدولي، وليس على هامشه.‏

وأعرب عن أمله أن تتاحَ الفرصةُ لجميعِ منظمات المجتمع المدني التي حالت ‏إجراءاتُ الاعتماد هذا العام دون مشاركتها في المؤتمر، ولاسيما المنظمات السورية ‏التي شكّلت نحو ثلث المنظمات التي لم تحصل على الاعتماد.‏

‏وبيّن أن العالم يمر اليوم بتحولات وتحدياتٍ جوهرية تواجه نظام التعاونِ الدولي المتعدد ‏الأطراف، ما يدعو الجميع إلى الاضطلاع بمسؤولية الحفاظ على منظمة حظر ‏الأسلحة الكيميائية وتعزيز فعاليتها ومصداقيتها، بوصفها ركيزةً أساسية لنظام عدم ‏الانتشار.‏

وختم الصالح بالتأكيد أن سوريا عازمة على تحويل ملف الأسلحة الكيميائية إلى إحدى ‏قصص النجاح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية ‏والتعاون الدولي قادران على تحقيق نتائج ملموسة، ومثمناً موقف الدول الأطراف وروح ‏التوافق التي أسهمت في استعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، كما خص ‏بالشكر دولة قطر التي تولت تمثيل مصالح سوريا لدى المنظمة خلال مرحلةٍ بالغة ‏الصعوبة، ووقفت إلى جانب الشعب السوري.‏