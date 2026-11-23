لاهاي-سانا
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الجمهورية العربية السورية قطعت خطوات عملية مهمة في معالجة إرث البرنامج الكيميائي الذي خلَّفه النظام السابق، مشيراً إلى أن نجاح سوريا في تدمير أول صاروخ كيميائي من المخزون الذي ورثته، تحت تحقق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحولٌ تاريخي في مسار التعامل مع هذا الملف.
وقال الصالح في كلمة أمام الدورة الـ 31 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة في مدينة لاهاي اليوم الإثنين: بعد أسبوعين، تحلُّ الذكرى الثانية لسقوط نظام الأسد، وهذا يجعلني أعودُ بالذاكرة إلى ما كان يحدث هنا في هذا المؤتمر نفسه قبل عامين، كان ملف الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد قد وصل طريقاً شبه مسدود، حتى انتصرت ثورة السوريين وأسقطوا نظاماً كان العالم قد ظن أنه لن يسقط.
وأوضح أن هذا التحول التاريخي الذي قاده السوريون والسوريات أنفسهم أتاح فرصة لمعالجة واحدة من أعقد المعضلات التي واجهت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونظام منع الانتشار العالمي وتحويلها إلى قصة ملهِمة تثبت حب سوريا للسلام.
وأضاف: هذه القطعةُ الصغيرة التي بين يدي ربما يراها البعض مجردَ قطعةٍ بلاستيكية صغيرة، لكن بالنسبة لنا هي شاهدٌ على مرحلة مؤلمة من تاريخ سوريا، هذا هو كود أول صاروخ نجحنا بتدميره من مخزون الأسلحة الكيميائية التي خلفها نظام الأسد.
وتابع: عندما بُلّغت من فرقنا العاملة على الأرض عن التحضير لأول عملية تدمير لصاروخ كيميائي، وشاهدت العملية بنفسي، تملكني شعورٌ لا يمكن وصفه، فكرتُ لحظة، ماذا لو لم تنتصر ثورة السوريين، من كان سيخنق هذا الصاروخ، الأطفالُ المهجرون في الخيام، أم أطفالٌ في باحة مدرستهم، أم أبرياء نائمون كما حدث في الغوطة والمعضمية ودوما وخان شيخون وسرمين واللطامنة وكفرزيتا وعشرات المدن والبلدات السورية.
وأشار إلى أن العالم كله شاهد لسنوات كيف كانت هذه الأسلحةُ تُستخدم ضد السوريين، ولم يتحرك بما يكفي لوقفها، حيث ترك السوريين بمواجهة الاختناق بها، مضيفاً: “اليوم نحن من يزيل هذا الخطر ويدمِّر هذه الأسلحة، بفضل تضحيات السوريين وصمودهم، ودماء الشهداء الذين دفعوا ثمن الحرية والكرامة، ولأننا أقسمنا لشهدائنا والناجين بأن هذه الأسلحة لن تبقى في قاموس السوريين”.
تعاون غير مسبوق مع المنظمة
ولفت الصالح إلى أن سوريا الجديدة اتخذت منذ البداية قراراً سياسياً واضحاً بالتعاون الكامل مع المنظمة، وتجسَّد ذلك في زيارة المدير العام السابق للمنظمة فرناندو أرياس إلى دمشق ولقائه الرئيس أحمد الشرع، الذي أكد التزام سوريا بالوفاء بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، والتعاون الكامل مع المنظمة لمعالجة إرث البرنامج الكيميائي للنظام السابق، في إطار رؤيته لسوريا جديدة تكون مصدراً للاستقرار والسلام الإقليمي.
وأوضح أن ذلك أعقبته لقاءاتٌ رفيعة المستوى، شملت زيارات وزيرَي الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والعدل مظهر الويس إلى المنظمة، ومؤخراً الزيارة المهمة للمديرة العامة سابرينا دالافيور إلى دمشق ولقاؤها عدة وزراء من الحكومة، والفرق الهندسية المشرفة على العمليات، إضافة إلى مجموعات الضحايا.
وبيّن وزير الطوارئ أن الإرادة السياسية السورية لم تبقَ مجرد تصريحات، بل تحوَّلت إلى نتائج ملموسة، وعملية بناء الصورة الكاملة عن هذا البرنامج حققت نجاحات مهمة.
وأشار إلى أن سوريا أتاحت للأمانة الفنية الوصول إلى جميع المعلومات والبيانات المتوافرة لديها بشأن البرنامج الكيميائي لحقبة الأسد، وقدَّمت أكثر من مئة ألف صفحة من الوثائق، وسهّلت مقابلة الشهود والوصول إلى المواقع العسكرية والمرافق ذات الصلة، بما فيها جميع المواقع التي لم يكن الوصول إليها متاحاً سابقاً، إضافة إلى تقديمها تعديلات على إعلانها الأولي، وتحديدها مرافق لتخزين المواد المكتشفة، وبدئها عمليات تدمير الذخائر الكيميائية تحت تحقق الأمانة الفنية، للمرة الأولى منذ عام 2014.
تحديات تستدعي دعماً دولياً
وبيّن الصالح أنه لا يمكن النظر إلى ملف الأسلحة الكيميائية بمعزل عن السياق الوطني والإقليمي الذي تعمل فيه الفرق الوطنية السورية.
وقال: على الصعيد الوطني، تتعافى بلادنا من أربعة عشر عاماً من الحرب وأكثر من خمسين عاماً من الدكتاتورية، لقد أحرزنا تقدماً ملحوظاً في تعزيز الوضع الأمني واستعادة الخدمات الأساسية وبناء المؤسسات، لكن الطريق إلى الاستقرار يحتاج إلى المزيد من الجهود، لقد ورثنا مؤسسات أنهكتها الحرب والفساد والمركزية، وتحديات جسيمة تشمل مكافحة الإرهاب وملاحقة المسؤولين عن جرائم النظام السابق، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، والتخلص من مخلفات الحرب والألغام ومعالجة إرث الأسلحة الكيميائية.
وشدد على أن هذه التحديات تتفاقم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، التي شملت آلاف الانتهاكات من اعتقالات للمدنيين السوريين وتوغلات الجيش الاسرائيلي التي تحصل كل يوم في الأراضي الزراعية واستفزاز المدنيين، واستخدام مواد كيميائية مشبوهة بواسطة طائرات زراعية، ما يهدد أمن السكان واستقرارهم وقدرتهم على البقاء في أراضيهم، بل أبعد من ذلك يشكّل خرقاً واضحاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أشار وزير الطوارئ إلى أن سوريا تقع في منطقة تشهد نزاعات متواصلة تهدِّد الأمن والاستقرار العالميين، الأمر الذي انعكس مباشرة على عمل المنظمة، عندما اضطرت فرق الأمانة الفنية إلى مغادرة سوريا في آذار الماضي، وتعطلت عمليات التفتيش لما يقارب شهرين نتيجة التصعيد الإقليمي.
ولفت إلى أن سوريا الجديدة، تقودُ الجهودَ في ملفٍ معقَّد، فشل المجتمعُ الدولي في وضع حدٍّ له على مدار أكثرَ من 14 عاماً، لتقومَ نيابةً عن العالم أجمع في التعامل مع هذا الإرثِ الذي أثقل كاهل الأمن الإقليمي والدولي ومنظمةِ حظر الأسلحة الكيميائية ونظامِ منع الانتشار العالمي، مؤكداً أنه من غير المقبول أن تكون لوحدها في هذا الميدان.
وأوضح أن سوريا اتخذت نهجاً سياسياً منفتحاً للتعاون الدولي وبناءِ شراكاتٍ واسعةٍ مع الدول العربية والمجتمع الدولي، وأنها تريد أن تكون مصدرَ استقرارٍ وأمل في منطقتها وأرضاً للسلام والتعاون، لكن السلام لا يمكن أن يكون على حساب سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ولا يمكن أن يكون التزاماً من طرف واحد، ولذا فإن دعم سوريا في التخلصِ من إرثِ الأسلحة الكيميائية يجبُ أن يترافقَ مع دعمِ استقرارها وحماية حدودها وصون سيادتها.
استراتيجية من ثلاثة محاور: الأمن والتعاون والعدالة
أكد وزير الطوارئ أن استراتيجية سوريا للتعامل مع إرثِ الأسلحة الكيميائية هي جزءٌ من استراتيجيتها الأوسع للتعافي من سنوات الحرب، وتقوم على ثلاثة محاور مترابطة:
-أولها الأمنُ الوطني والإقليمي والدولي: فإزالة مخلفات البرنامج الكيميائي، وملاحقة المتورطين مسؤوليةٌ وطنيةٌ وإسهامٌ مباشرٌ في تعزيز الأمن الدولي ونظام منع الانتشار.
-وثانيها هو الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتعزيز التعاون الدولي.
-وثالثها هو العدالة بمعناها الواسع: فالعدالةُ لا تقتصر على المساءلة، بل تشملُ إنصاف الضحايا ودعم تعافيهم ومعالجة الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية والبيئية الطويلة الأمد لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
وبيّن أن سوريا تترجمُ هذه الاستراتيجية إلى خطواتٍ عملية، ففي مجال الالتزام بالاتفاقية، تعمل على تطوير الخبرات التقنية والتشريعات والمؤسسات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية على المدى الطويل، وفي هذا السياق أطلقت مع الدول الشريكة فريقَ عمل “أنفاس الحرية”، وفي مجال المساءلة، انضمت مؤخراً إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلاتِ من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما أنها تعمل على تعزيز تعاونها مع آليات التحقيق الدولية والبناء على نتائجها.
وأشاد الصالح بمهنيةِ فريق التحقيق وتحديد الهوية، الذي تمكَّن العامَ المنصرم، وللمرة الأولى منذ تأسيسه من زيارة سوريا وجمع العينات ومقابلة الضحايا والشهود.
وأعرب عن تقدير سوريا للمساهمات المالية التطوعية في صندوق ائتمان سوريا والصندوق المخصص للعمليات في سوريا اللذين يدعمان انتشارات الأمانة الفنية في أراضيها، مشيراً إلى أن ملف حقبة الأسد أثقلَ كاهل المنظمة واستنزفَ مواردَها سنوات طويلة، وإلى أنه في ظل التحديات المالية التي تواجهها المنظمة، تزدادُ أهمية ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو الأنشطةِ التي تحقِّق نتائج ملموسة.
ولفت وزير الطوارئ إلى أن الهدف المشترك هو الوصول إلى اليوم الذي يصبح فيه الملف السوري ملف تدمير اعتيادياً، شأنه شأن ملفات الدول الأطراف الأخرى، لكن تحقيق ذلك يتطلب منحه الأولوية التي يستحقها، موضحاً أهمية الدعم المستدام للمؤسسات والفرق الوطنية التي تتحمَّل أعباء كبيرة في تنسيق عمليات التفتيش والتحقق والتدمير، في وقت تعيد فيه الدولة بناء قدراتها ومواردها.
خريطة طريق لإنهاء إرث الكيميائي
وأعرب عن الأمل أن يسهم التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة بالوصول، إلى خريطة طريق واضحة المعالم، بمراحل قابلةٍ للقياس وإطارٍ زمني واقعي، تتيح توجيه الموارد والقدرات التقنية واللوجستية بصورة فعّالة نحو إنهاء هذا الإرث بشكل كامل.
وقال: إن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية كان الأوسع منذ دخول الاتفاقية حيّز النفاذ، ومن ثم فإن تعاون سوريا الجديدة يتيح فرصةً تاريخيةً لتعزيز العدالةِ والمساءلة، والاستفادةِ من الوصول الواسعِ إلى المواقع والمعلومات والضحايا.
تطوير أدوات المنظمة
ولفت الصالح إلى أنه مع اقتراب التحضير للمؤتمر الاستعراضي السادس لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، من الضروري إجراء نقاش جاد حول تطوير أدوات المنظمة وتعزيز دورها في تقصي الحقائق والإسناد وتحديد الهوية، ودعم مجتمعات الضحايا، من خلال تخصيص جهود بحثية لدراسة الآثار الصحية والبيئية والاجتماعية الطويلة الأمد لاستخدام الأسلحة الكيميائية، والنظر في تطوير ولايتها، ما يتيح استجابة أوسع لهذه الاحتياجات.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للكيمياء، ومساعدةِ الدول الأطراف على تنظيم الصناعاتِ الكيميائيةِ والرقابة عليها، ومواكبة التطورات في الذكاء الاصطناعي للاستفادة منها في تنفيذ الاتفاقية والتحقق والوقاية، مع وضع الضمانات اللازمة لمنع إساءة استخدام هذه التقنيات، ما قد يؤدي إلى انتهاكِ الاتفاقية.
وأكد أهميةَ تحقيقِ عالمية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى انضمام جميعِ الدولِ التي لم تصبح بعدُ أطرافاً فيها، لأن الحظر الشامل لهذه الأسلحة لا يكتمل إلا بانضمام جميع الدول إلى الاتفاقية، والتزامها بأحكامها.
إنصاف الضحايا وتوسيع المشاركة الدولية
وقال: إن العامَ المقبلَ، الذي يصادف الذكرى الثلاثين لتأسيسِ منظمةِ حظر الأسلحة الكيميائية، ينبغي أن يكون مناسبةً لاستذكار الضحايا والناجين والناجيات والشهود، وتكريمِ جهودِ منظماتِ المجتمع المدني التي ناضلت من أجل حِفظِ الحقيقة، وإنصافِ الضحايا، ودعم الناجين وذويهم.
وأشار إلى ضرورةِ إفساح مجالٍ أوسع لمشاركة المنظمات غير الحكومية ومجموعات الضحايا في أعمال هذا المؤتمر، مؤكداً أن وجود ناجين وناجيات وممثلين عن المجتمع المدني ضمن الوفد السوري الرسمي يعكس إيمان سوريا بضرورة أن تكون أصوات الضحايا في صميم العمل الدولي، وليس على هامشه.
وأعرب عن أمله أن تتاحَ الفرصةُ لجميعِ منظمات المجتمع المدني التي حالت إجراءاتُ الاعتماد هذا العام دون مشاركتها في المؤتمر، ولاسيما المنظمات السورية التي شكّلت نحو ثلث المنظمات التي لم تحصل على الاعتماد.
وبيّن أن العالم يمر اليوم بتحولات وتحدياتٍ جوهرية تواجه نظام التعاونِ الدولي المتعدد الأطراف، ما يدعو الجميع إلى الاضطلاع بمسؤولية الحفاظ على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعزيز فعاليتها ومصداقيتها، بوصفها ركيزةً أساسية لنظام عدم الانتشار.
وختم الصالح بالتأكيد أن سوريا عازمة على تحويل ملف الأسلحة الكيميائية إلى إحدى قصص النجاح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية والتعاون الدولي قادران على تحقيق نتائج ملموسة، ومثمناً موقف الدول الأطراف وروح التوافق التي أسهمت في استعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، كما خص بالشكر دولة قطر التي تولت تمثيل مصالح سوريا لدى المنظمة خلال مرحلةٍ بالغة الصعوبة، ووقفت إلى جانب الشعب السوري.