حمص-سانا

تنفذ مديرية المصالح العقارية في حمص مشروعاً لتأهيل المصاعد وترميم المستودع ‏المركزي وتجهيز الدائرة العقارية في تدمر، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم ‏المتحدة لشؤون اللاجئين (‏UNHCR‏)، ومنظمة الإغاثة الإسلامية الفرنسية (‏SIF‏)، ‏بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمراجعين، وتوفير ظروف آمنة لحفظ نحو مليون عقد ‏عقاري.‏

وأوضح مدير المصالح العقارية في حمص عماد زكرة، في تصريح لـ سانا اليوم ‏الإثنين، أن المشروع يتضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي ترميم وتجهيز المستودع ‏المركزي في المديرية، واستبدال المصاعد المتوقفة عن العمل، إضافة إلى ترميم ‏وتجهيز الدائرة العقارية في مدينة تدمر.‏

وبيّن زكرة أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 82 يوماً، ومن المقرر إنجاز الأعمال في 31 ‏كانون الأول المقبل، لافتاً إلى أن تعطل المصاعد كان يشكل صعوبة أمام نحو ‌‏1500 مراجع يومياً، ولا سيما كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين ‏يواجهون مشقة في الوصول إلى الطوابق العليا.‏

تأهيل المستودع وحماية السجلات العقارية

وأوضح زكرة أن الحالة السابقة للمستودع المركزي لم تكن ملائمة لحفظ الوثائق، ‏بسبب انتشار الرطوبة، ما استدعى ترميمه وتأهيله وتجهيزه بمتطلبات التخزين الآمن، ‏للحفاظ على السجلات والعقود وحمايتها من التلف.‏

وأضاف أن المديرية تضم نحو مليون عقد عقاري، جرى نقلها مؤقتاً إلى مستودعات ‏المحافظة ريثما تنتهي أعمال التأهيل، على أن تعاد إلى المستودع بعد تجهيزه.‏

تسهيل وصول المراجعين

من جهته، أشار المراجع أيمن النكدلي إلى الصعوبات التي كانوا يواجهونها جراء تعطل ‏المصاعد، وخاصة المرضى وكبار السن، معرباً عن أمله في إنجاز أعمال تركيب ‏المصاعد ووضعها في الخدمة بالسرعة الممكنة.‏

وتكتسب أعمال تأهيل المستودع أهمية خاصة، نظراً لما تحتويه المصالح العقارية من ‏سجلات وصحائف وعقود تشكل مرجعاً أساسياً لإثبات حقوق الملكية وحفظ البيانات ‏العقارية، ما يجعل توفير ظروف تخزين مناسبة ضرورة للحفاظ على هذه الوثائق ‏وضمان سهولة الرجوع إليها عند الحاجة.‏