حمص-سانا
تنفذ مديرية المصالح العقارية في حمص مشروعاً لتأهيل المصاعد وترميم المستودع المركزي وتجهيز الدائرة العقارية في تدمر، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الإغاثة الإسلامية الفرنسية (SIF)، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمراجعين، وتوفير ظروف آمنة لحفظ نحو مليون عقد عقاري.
وأوضح مدير المصالح العقارية في حمص عماد زكرة، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن المشروع يتضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي ترميم وتجهيز المستودع المركزي في المديرية، واستبدال المصاعد المتوقفة عن العمل، إضافة إلى ترميم وتجهيز الدائرة العقارية في مدينة تدمر.
وبيّن زكرة أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 82 يوماً، ومن المقرر إنجاز الأعمال في 31 كانون الأول المقبل، لافتاً إلى أن تعطل المصاعد كان يشكل صعوبة أمام نحو 1500 مراجع يومياً، ولا سيما كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يواجهون مشقة في الوصول إلى الطوابق العليا.
تأهيل المستودع وحماية السجلات العقارية
وأوضح زكرة أن الحالة السابقة للمستودع المركزي لم تكن ملائمة لحفظ الوثائق، بسبب انتشار الرطوبة، ما استدعى ترميمه وتأهيله وتجهيزه بمتطلبات التخزين الآمن، للحفاظ على السجلات والعقود وحمايتها من التلف.
وأضاف أن المديرية تضم نحو مليون عقد عقاري، جرى نقلها مؤقتاً إلى مستودعات المحافظة ريثما تنتهي أعمال التأهيل، على أن تعاد إلى المستودع بعد تجهيزه.
تسهيل وصول المراجعين
من جهته، أشار المراجع أيمن النكدلي إلى الصعوبات التي كانوا يواجهونها جراء تعطل المصاعد، وخاصة المرضى وكبار السن، معرباً عن أمله في إنجاز أعمال تركيب المصاعد ووضعها في الخدمة بالسرعة الممكنة.
وتكتسب أعمال تأهيل المستودع أهمية خاصة، نظراً لما تحتويه المصالح العقارية من سجلات وصحائف وعقود تشكل مرجعاً أساسياً لإثبات حقوق الملكية وحفظ البيانات العقارية، ما يجعل توفير ظروف تخزين مناسبة ضرورة للحفاظ على هذه الوثائق وضمان سهولة الرجوع إليها عند الحاجة.