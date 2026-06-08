معاون وزير الطاقة يتفقد سير العمل في المديريات الفرعية التابعة للوزارة في إدلب

إدلب-سانا



أجرى معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد، جولة ميدانية على عدد من المديريات الفرعية التابعة للوزارة في محافظة إدلب، في إطار متابعة سير العمل والوقوف على واقع الأداء في المؤسسات الخدمية.

وأوضحت وزارة الطاقة اليوم الإثنين، أن الجولة شملت مديرية الموارد المائية، حيث بحث أبو زيد مع مديرها المهندس مصطفى سماق، واقع العمل في المديرية، وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تؤثر في تنفيذ المهام.





وأكد أبو زيد ضرورة تحديد الاحتياجات الفعلية للمديريات، والعمل على معالجة التحديات القائمة، بما يضمن تحسين مستوى الأداء، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق والمتابعة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.



وتأتي هذه الجولة ضمن جهود وزارة الطاقة لمتابعة عمل مديرياتها في المحافظات، وتقييم احتياجاتها، ودعم تطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات في قطاعي المياه والكهرباء.