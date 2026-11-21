حلب-سانا
أُصيب سائق جرار زراعي، اليوم السبت، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء عمله في قرية تل الرفيع بريف حلب.
وأوضح مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حلب، نور الحاج في تصريح لمراسل سانا، أن مدنيين أسعفوا السائق المصاب ونقلوه إلى المشفى، بينما تفقدت فرق المديرية موقع الانفجار، وتأكدت من عدم وجود مخلفات حرب أخرى تشكل خطراً على حياة المدنيين في المنطقة.
وحذر الحاج من الخطر الجسيم الذي تشكله مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة على حياة المدنيين.
وكان توفي شاب في وقت سابق اليوم، جراء انفجار مخلفات حرب في قرية كفر صغير بريف حلب الشمالي أثناء رعيه الأغنام.