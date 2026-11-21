حلب-سانا‏

أُصيب سائق جرار زراعي، اليوم السبت، جراء انفجار لغم ‏أرضي من مخلفات الحرب أثناء عمله في قرية تل الرفيع بريف ‏حلب.‏

وأوضح مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة ‏الكوارث بمحافظة حلب، نور الحاج في تصريح لمراسل سانا، أن ‏مدنيين أسعفوا السائق المصاب ونقلوه إلى المشفى، بينما تفقدت ‏فرق المديرية موقع الانفجار، وتأكدت من عدم وجود مخلفات ‏حرب أخرى تشكل خطراً على حياة المدنيين في المنطقة.‏

وحذر الحاج من الخطر الجسيم الذي تشكله مخلفات الحرب من ‏ألغام وذخائر غير منفجرة على حياة المدنيين.‏

وكان توفي شاب في وقت سابق اليوم، جراء انفجار مخلفات ‏حرب في قرية ‏كفر صغير بريف حلب الشمالي أثناء رعيه ‏الأغنام.‏ ‏