دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة اليوم الجمعة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 2 ‏إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية، باستثناء الجزيرة تكون أدنى من ‏المعدل بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق ‏بتيارات شمالية غربية.‏

الطقس نهاراً

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ أن الجو خلال النهار يكون خريفياً ‏غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة فوق ‏المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.‏

الطقس ليلاً

وفي الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من ‏تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ‏ويكون كثيفاً في المناطق الوسطى والشمالية.‏

الرياح والبحر ‏

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 ‏كم/سا، وخاصة على المناطق الساحلية والوسطى والشمالية الغربية والجنوبية، بينما تبقى ‏شرقية خفيفة على منطقة الجزيرة، والبحر متوسط ارتفاع الموج. ‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏