دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة اليوم الجمعة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية، باستثناء الجزيرة تكون أدنى من المعدل بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية.
الطقس نهاراً
وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ أن الجو خلال النهار يكون خريفياً غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.
الطقس ليلاً
وفي الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ويكون كثيفاً في المناطق الوسطى والشمالية.
الرياح والبحر
وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصة على المناطق الساحلية والوسطى والشمالية الغربية والجنوبية، بينما تبقى شرقية خفيفة على منطقة الجزيرة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|26 / 9
|ريف دمشق-القلمون
|20 / 8
|القنيطرة
|22 / 6
|درعا
|25 / 10
|السويداء
|22 / 10
|حمص
|24 / 12
|حماة
|26 / 15
|اللاذقية
|25 / 21
|طرطوس
|25 / 19
|حلب
|23 / 13
|إدلب
|22 / 12
|دير الزور
|24 / 12
|الرقة
|24 / 8
|الحسكة
|21 / 12