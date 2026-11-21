يوم الأحد 22 تشرين الثاني موعداً لالتحاق الطلاب بالجامعة السورية للعلوم الأمنية تاريخ النشر: 2026/11/21 6:40 مساءً اخر تحديث: 2026/11/21 6:40 مساءً إصابة 13 شخصاً بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا الملتقى الصيدلاني العلمي السوري يناقش المستجدات العالمية في الصناعات الدوائية مؤسسة إكثار البذار تعلن بيع بذار البطاطا من نتاج المشروع الوطني مصرف سوريا المركزي: حذف الأصفار خطوة لإعادة الثقة وتنظيم التعامل بالليرة السورية فعالية ترفيهية واجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة في جمعية الرجاء بدمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الجامعة السورية للعلوم الأمنيةدمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير الداخلية لأهالي ضحايا مجزرة العتيبة: كل مجرم بحق الشعب السوري سينال جزاءه وزير الداخلية يعلن القبض على مُخطط وآمر مجزرة العتيبة المجرم رواد زيدان غوغل توسّع إجراءات التحقق الأمني لتطبيقات أندرويد في 2027 الدفاع المدني يسيطر على حريق في معمل للإسفنج بمدينة اللاذقية «الداء والدواء».. ابن قيم الجوزية يقرأ أمراض النفس وسبل إصلاحها أجواء خريفية والحرارة أعلى من معدلاتها مع أمطار خفيفة في بعض المناطق آخر الأخبار محلياتالمحافظاتحلب إصابة سائق جرار زراعي جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف حلب دولي زيلينسكي: 109 هجمات روسية على الجسور الأوكرانية خلال الحرب انفوغراف يوم الأحد 22 تشرين الثاني موعداً لالتحاق الطلاب بالجامعة السورية للعلوم الأمنية