اجتماع في الحسكة يبحث واقع محطة مياه علوك وجهود إعادة استئناف الضخ

الحسكة-سانا

أعلن نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، أن الاجتماع المشترك الذي جمع رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة واقع مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس خالد الغازي، والمدير العام للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة، المهندس فرحان العويس، ناقش واقع محطة مياه علوك والجهود المبذولة لمعالجة أسباب تأخر استئناف الضخ.

وأشار الهلالي، وفق ما نقلته مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، إلى أن من أبرز الإجراءات الجارية استكمال أعمال تطهير المنطقة من الألغام في مناطق التماس سابقاً، إذ يجري العمل بوتيرة متسارعة لتأمين المنطقة بالكامل من قبل وزارة الدفاع والفرق المختصة، إلى جانب إزالة التعديات على خط الجر بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي، بما يضمن سلامة الشبكة قبل بدء الضخ التجريبي.

وبين الهلالي أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة ستصدر بياناً رسمياً خلال الفترة القريبة المقبلة، يتضمن تفاصيل الجاهزية الفنية لمحطة علوك والخطط المستقبلية المتعلقة بإعادة تشغيلها.

وتوجه الهلالي لأهالي محافظة الحسكة بالتأكيد على أن المحافظة والفريق الرئاسي يواصلان العمل بأقصى طاقتهما لإنهاء أزمة المياه في أقرب وقت ممكن.

ويأتي العمل في محطة مياه علوك في منطقة رأس العين بريف الحسكة في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الحيوية، وتحسين واقع الخدمات الأساسية في المنطقة.