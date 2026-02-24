هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها في الناصرة 52 مم بحمص

محافظات-سانا

شهد عدد من المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، كان أعلاها في الناصرة 52 مم بحمص.

وحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، بلغت كميات الأمطار الهاطلة المستويات التالية:

دمشق وريفها:

الحرمون 3 مم، الزبداني 3.2 مم، سرغايا 2 مم، مضايا 7 مم، ميسلون 3 مم، جديدة الشيباني 5 مم، قطنا 4.2 مم، منين 7 مم، التل 2.4 مم، قاسيون 3.5 مم، ساحة الحجاز 5.5 مم، الكسوة 6 مم، يبرود 0.5 مم، القطيفة 3 مم، دوار البيطرة 1 مم، المشرفة 1.5 مم، الجراجير 2.7 مم، النبك 4.5 مم.

درعا:

نوى 1 مم، درعا 0.5 مم، الشيخ مسكين 1 مم.

القنيطرة:

حضر 9 مم، القنيطرة 1 مم.

حمص:

الناصرة 52 مم، مرمريتا 50 مم، شين 5 مم، قلعة الحصن 50 مم، العريضة 7.5 مم، تلكلخ 7 مم، تل دو 4 مم، تدمر 1 مم، القريتين 1.5 مم.

حماة:

وادي العيون 0.5 مم، عين حلاقيم 5 مم.

الغاب:

شطحة 13 مم، عين الكروم 11 مم، الكريم 4 مم، أفاميا 8 مم، السقيلبية 2 مم.

طرطوس:

القدموس 9 مم، الشيخ بدر 4 مم، مشتى الحلو 14.5 مم، دريكيش 7 مم، صافيتا 25 مم، حمام واصل 12 مم، الصفصافة 26 مم، طرطوس 12 مم، بانياس 3 مم.

اللاذقية:

صلنفة 7 مم، كسب 19 مم، قسطل معاف 2.5 مم، المزيرعة 1.5 مم، ربيعة 4.3 مم، القرداحة 24 مم، الحفة 3 مم، القطيلبية 20.5 مم، وادي قنديل 3 مم، جبلة حميميم 8 مم، بوقا 9.4 مم، البهلولية 6 مم، اللاذقية 8.2 مم.

إدلب:

إبداما 8 مم، جسر الشغور 0.8 مم، دركوش 0.5 مم، إحسم 1.5 مم، أريحا 0.2 مم، البارة 2 مم، المعرة 4.9 مم، إيبلا 0.8 مم، سراقب 0.75 مم، أبو الظهور 0.1 مم.

الرقة:

الكرامة 1 مم، السبخة 1.5 مم، جديدة خابور 2 مم.

دير الزور:

مدينة دير الزور 1.4 مم، التبني 4.5 مم، البوكمال 0.4 مم.

ووفق دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تشهد معظم المحافظات السورية بدءاً من مساء غد الأربعاء، حتى صباح بعد غد الخميس، هطولات مطرية غزيرة على أجزاء من البلاد، تعقبها حركة رياح نشطة مع هبات قوية إلى عاصفة نهار الخميس على عموم المناطق، وبحر مضطرب عالي ارتفاع الموج، وأجواء مغبرّة في مناطق الجزيرة والشرقية والبادية.