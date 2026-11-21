كييف-سانا

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برر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف بلاده جسر القرم، بالإشارة ‏إلى أن روسيا شنت 109 هجمات على الجسور الأوكرانية، موضحاً أن هذا الرقم ‏يعكس عدد الهجمات، وليس عدد الصواريخ والطائرات المسيّرة المستخدمة فيها.‏

وقال زيلينسكي في منشور على حسابه في منصة التلغرام، اليوم السبت: إن روسيا ‏تحاول البحث عن ذرائع لتصعيد الموقف، مشيراً إلى أن موسكو استخدمت جسر ‏القرم لأغراض الإمداد العسكري، خلافاً لما يعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.‏

وأضاف: إن صوراً ومقاطع مصورة أظهرت مراراً عبور الدبابات والمدرعات ‏والمدفعية وغيرها من المعدات العسكرية عبر الجسر، معتبراً أن هذه الوقائع ‏معروفة وليست سراً.‏

وتعرض جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية عبر مضيق ‏كيرتش، لهجمات أوكرانية متتالية بين 16 و19 تشرين الثاني الجاري، كان ‏أبرزها هجوم 17 تشرين الثاني، الذي أدى إلى انهيار جزء من القسم الطرقي ‏وسقوطه في مياه المضيق، بينما لحقت أضرار بالقسم الحديدي خلال هجوم لاحق ‏في 19 منه، ما أدى إلى تعطيل حركة النقل عبره. ‏

ويُعد الجسر ممراً استراتيجياً لروسيا، إذ يُستخدم لنقل الأفراد والمعدات والإمدادات ‏إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014. ‏