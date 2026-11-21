كييف-سانا
برر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف بلاده جسر القرم، بالإشارة إلى أن روسيا شنت 109 هجمات على الجسور الأوكرانية، موضحاً أن هذا الرقم يعكس عدد الهجمات، وليس عدد الصواريخ والطائرات المسيّرة المستخدمة فيها.
وقال زيلينسكي في منشور على حسابه في منصة التلغرام، اليوم السبت: إن روسيا تحاول البحث عن ذرائع لتصعيد الموقف، مشيراً إلى أن موسكو استخدمت جسر القرم لأغراض الإمداد العسكري، خلافاً لما يعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف: إن صوراً ومقاطع مصورة أظهرت مراراً عبور الدبابات والمدرعات والمدفعية وغيرها من المعدات العسكرية عبر الجسر، معتبراً أن هذه الوقائع معروفة وليست سراً.
وتعرض جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية عبر مضيق كيرتش، لهجمات أوكرانية متتالية بين 16 و19 تشرين الثاني الجاري، كان أبرزها هجوم 17 تشرين الثاني، الذي أدى إلى انهيار جزء من القسم الطرقي وسقوطه في مياه المضيق، بينما لحقت أضرار بالقسم الحديدي خلال هجوم لاحق في 19 منه، ما أدى إلى تعطيل حركة النقل عبره.
ويُعد الجسر ممراً استراتيجياً لروسيا، إذ يُستخدم لنقل الأفراد والمعدات والإمدادات إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014.