اللاذقية تستقبل القافلة الثقافية لتعزيز حب القراءة لدى الأطفال

اللاذقية-سانا

استقبل المركز الثقافي العربي في مدينة اللاذقية فعالية “القافلة الثقافية” التي أطلقتها وزارة الثقافة، بهدف تعزيز ثقافة القراءة وترسيخ الوعي المعرفي لدى الأطفال، من خلال أنشطة تفاعلية ومكتبة متنقلة أتاحت لهم اختيار الكتب والاطلاع عليها في أجواء تعليمية محفزة.

وشهدت الفعالية، التي نُظمت بالتعاون مع جمعية فلوكة، حضوراً واسعاً من الأطفال وذويهم، حيث تنوعت الأنشطة بين ورشات للرسم وألعاب ومسابقات هادفة إلى تنمية المهارات الإبداعية واكتشاف مواهب الأطفال، وسط تفاعل لافت مع البرامج المقدمة.

وانتقل الأطفال على دفعات إلى الحافلتين المخصصتين ضمن القافلة، إحداهما للأطفال والأخرى للكبار، وتضمان مكتبة متنقلة تحتوي مجموعة متنوعة من الكتب، وأتيح لهم اختيار الكتب التي يرغبون بقراءتها، قبل التوجه إلى ساحة المركز حيث خُصصت طاولات للقراءة ضمن أجواء هادئة وتفاعلية.

وأوضح مدير الثقافة في اللاذقية أحمد شريقي في تصريح لمراسل سانا أن هذه الفعالية تنطلق من إيمان الوزارة بدورها في بناء الإنسان، مشيراً إلى أن “القافلة الثقافية” تمثل مبادرة تهدف إلى ربط الطفل بالكتاب بشكل مباشر، بما يسهم في تعزيز اهتمامه بالقراءة، مؤكداً أن صناعة الطفل الواعي تشكل أساساً لبناء الوطن وتقدمه.

بدورها، لفتت مديرة الأنشطة والمشاريع في مديرية الثقافة بريف دمشق نيرمين البيك إلى أن القافلة تمثل مكتبة متنقلة تهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية، وتشمل إلى جانب توزيع الكتب أنشطة فنية ومسابقات ثقافية، مشيرة إلى استمرار الجولات لتغطية مختلف المحافظات.

كما أشارت نيرمين محمد سليمانو، متطوعة في جمعية فلوكة ووالدة أحد الأطفال المشاركين، إلى أن مشاركتها تضمنت تنظيم توزيع الكتب المقدمة من وزارة الثقافة ضمن برنامج “منارة للتعليم”، مؤكدة أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز ثقافة القراءة والحد من الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة لدى الأطفال.

وتجسد هذه الفعالية توجه وزارة الثقافة نحو توسيع الوصول إلى المعرفة عبر مبادرات مباشرة تربط الطفل بالكتاب، وتكرس القراءة كمدخل أساسي لبناء جيل واعٍ ومثقف يسهم في تنمية المجتمع.