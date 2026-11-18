طرطوس-سانا

دعت وزارة الطاقة المتقدمين إلى وظائف الفئتين الأولى والثانية في محافظة طرطوس، ممن حصلوا على نسبة /60/ بالمئة فما فوق في الاختبار الكتابي، إلى حضور المقابلات الشفهية، اعتباراً من يوم الإثنين القادم.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن المقابلات ستُجرى في موقعين، هما الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية خدمات الطاقة في طرطوس، وفقاً لتوزيع المتقدمين على المجموعات المحددة في الملفات المرفقة.

وبيّنت الوزارة أن المقابلات تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق الأول من كانون الأول القادم، داعية المتقدمين إلى الالتزام بالموعد والمجموعة والموقع المحدد لكل منهم، والحضور قبل الموعد بوقت كافٍ، مع اصطحاب الهوية الشخصية.

وللاطلاع على أسماء الناجحين ومواعيد مقابلاتهم، دعت الوزارة إلى مسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، أو الدخول إلى الرابط الآتي:

https://drive.google.com/drive/folders/1sg-TVMDzh7DTG4yK6E_2-4ay7O4MwHMG

ويأتي الإعلان في إطار استكمال إجراءات التوظيف لرفد كوادر الوزارة بالخبرات والاختصاصات المطلوبة.