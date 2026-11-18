واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على جمعية “وتعاونوا” المرتبطة بميليشيا حزب الله، إضافة إلى أفراد وشركات ضمن شبكة لتهريب الذهب والأموال النقدية بين لبنان وتركيا، يديرانها الحزب و”الحرس الثوري” الإيراني لتمويل أنشطتهما.



وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (OFAC)، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن المكتب أدرج الجمعية ومؤسسها على قائمة العقوبات، مشيراً إلى استخدام أنشطتها “الإنسانية والإغاثية” غطاءً لتحويل أموال المتبرعين إلى ميليشيا حزب الله ودعم أنشطته.



وشملت العقوبات، بحسب البيان، رجل أعمال لبنانياً وشقيقه وشركتي “غولد غلوبال” في لبنان و”سانكاري غولد” في تركيا، على خلفية اتهامات بنقل الأموال النقدية وسبائك الذهب من عدة دول، وتحويل أموال من “قوة القدس” التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان لصالح ميليشيا حزب الله.



وأوضح البيان أن الإجراءات اتُخذت بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13224 المتعلق بمكافحة الإرهاب، وتقضي بتجميد أصول الأشخاص والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، وحظر إجراء معاملات معهم، مع إمكانية فرض عقوبات على الجهات التي تتعامل معهم.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في الـ20 من آب الماضي عقوبات على 10 أشخاص لتشكيلهم شبكة لتحويل الأموال النقدية إلى ميليشيا حزب الله.