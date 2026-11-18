حمص-سانا

ركزت ورشة عمل “الحكواتي بين القديم والحديث”، التي استضافتها قاعة عبد المعين الملوحي في المركز الثقافي العربي بمدينة حمص اليوم الأربعاء، على مهارات الحكواتي وكيفية صياغة الأحداث والمواقف بأسلوب حكائي جاذب.

وجمعت الورشة التي نظمتها مديرية الثقافة في حمص وأدارتها الحكواتية إيلين ديب، بمشاركة عدد من السيدات، بين عراقة السرد التراثي وأساليب الأداء المعاصرة، مع التعريف بفن الحكاية ومهارات الحكواتي وأساليب تحويل الأحداث والمواقف إلى حكايات مشوقة.

الحكاية وسيلة لنقل القيم

في تصريح لمراسل سانا، أوضحت مسؤولة قسم التراث في مديرية الثقافة آية سليم أن الورشة تهدف إلى إحياء فن الحكواتي باعتباره أحد الفنون التراثية التي تنقل العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية، وتوظيف السرد القصصي في إيصال الأفكار الهادفة لمختلف الفئات العمرية.

ولفتت سليم إلى أن تخصيص الورشة للسيدات يرتبط بدور المرأة المحوري في صون التراث ونقله، ولا سيما ضمن الأسرة وتربية الأطفال، عبر تقديم مضامين تربوية وإنسانية بأسلوب محبب من خلال قصص ما قبل النوم.

من جلسات المقاهي إلى أساليب الأداء الحديثة

من جانبها، بيّنت الحكواتية إيلين ديب أن الحكواتي قديماً كان يعتمد نمطاً محدداً في تقديم الحكاية، من حيث الجلسة والملابس وطريقة الأداء، في حين أصبح اليوم يقدم عروضه في أماكن وأوضاع مختلفة، مؤكدةً أهمية إقامة ورشات تدريبية لتأهيل مجموعات قادرة على ممارسة هذا الفن ونقل تقاليده إلى الأجيال، وصونه كجزءٍ من التراث المرتبط بالهوية الثقافية.

بدورها، أشارت المشاركة فاطمة سلايمة إلى أن فن الحكواتي يتميز بأسلوب سردي قادر على جذب الجمهور، لما تتضمنه حكاياته من حكم ومعانٍ، مؤكدة أهمية إتاحة الفرصة للتعرف على هذا الفن وممارسته.

وتأتي الورشة ضمن برنامج الأنشطة الثقافية والتراثية التي تنفذها مديرية الثقافة في حمص، للتعريف بفنون السرد الشعبي وإتاحة المجال أمام المهتمين لتعلم أساليبها وممارستها ونقلها إلى الأجيال الجديدة.