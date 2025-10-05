وفد من الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب يطّلع على سير انتخابات مجلس الشعب في سوريا

دمشق-سانا

اطلع وفد من الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب على مجريات سير العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب من قبل أعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات السورية.

وجاءت زيارة الوفد الأردني الذي ضم عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، ومساعد أمين عام الهيئة محمد الحنيطي، تلبية لدعوة اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا.

وأبدى المومني استعداد الهيئة للتعاون المشترك وتقديم كل أشكال الدعم اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، بما يشمل مجالات الانتخابات المختلفة وخاصة التدريب.

بدوره قال سفير الأردن في سوريا سفيان القضاة في منشور على منصة (X): “سعدت ووفد من الهيئة المستقلة للانتخاب بحضور انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الشعب السوري، ونبارك للأشقاء في سوريا هذه الخطوة الهامة التي تأتي في إطار العملية السياسية لإعادة بناء سوريا بمشاركة وطنية واسعة”.

وجرت اليوم عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب من قبل الهيئات الناخبة في المحافظات السورية، في حين اطلع عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول المعتمدين لدى سوريا، على سير العملية الانتخابية في دائرة دمشق.