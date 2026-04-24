وزارة التنمية الإدارية تبحث تطوير موقعها الإلكتروني ومنصة التوظيف والتحضير لمعرض سيريا هايتك

دمشق-سانا

عقد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف اجتماعاً في مبنى الوزارة بدمشق، خُصص لمتابعة تطوير الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصة التوظيف الإلكترونية، إضافة إلى بحث التحضيرات الخاصة بالمشاركة في معرض”سيريا هايتك”.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على “تلغرام” اليوم الجمعة، أن فريق مديرية التقانة والتحول الرقمي في الوزارة قدم خلال الاجتماع الذي جرى أمس عرضاً لمستجدات العمل، وأبرز التحديثات التقنية الجارية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الخدمات الرقمية، ورفع كفاءة منظومة التوظيف الإلكتروني بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.

وتعمل وزارة التنمية الإدارية على تنفيذ برامج تطوير متواصلة في مجال التحول الرقمي، تشمل تحديث المنصات الإلكترونية وتطوير أنظمة التوظيف والخدمات الحكومية، بهدف تحسين الأداء الإداري وتعزيز الشفافية والكفاءة.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه وزارة التنمية الإدارية نحو تعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما في مجالات التوظيف وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة في الإدارة العامة.