الرقة-سانا

بدأ مجلس مدينة الرقة أعمال تعبيد طريق المشلب، الذي يشكل المدخل الشرقي للمدينة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي، وتأهيل البنية التحتية وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وأوضح رئيس دائرة الدراسات في مديرية الشؤون الفنية بمجلس مدينة الرقة، المهندس جمعة الحجاج في تصريح لمراسل سانا، أن الورشات الفنية أزالت طبقات الزفت القديمة في الجهتين الجنوبية والشمالية، وعالجت مشكلات البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، وبدأت أعمال تعبيد الطريق بطول 3800 متر وعرض 24 متراً، وفق المواصفات والمعايير الهندسية المطلوبة.

وبيّن الحجاج أن الأعمال شملت أيضاً تعزيل شبكات الصرف الصحي القديمة بطول 1600 متر، وإنشاء خطوط جديدة بطول 400 متر في بعض المقاطع، إضافة إلى تنفيذ المطريات على جانبي الطريق لتصريف مياه الأمطار، وتأهيل الأرصفة وتركيب أعمدة الإنارة.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن مدّ بقايا المقالع بسماكة 10 سنتيمترات، وفرش طبقات الحصويات التأسيسية والسطحية وفق السماكات الفنية المدروسة، بما يضمن جودة التنفيذ ومتانة الطريق.

ويهدف المشروع إلى معالجة الحفر والتدهور الذي كان يعاني منه الطريق، وتحسين السلامة المرورية والمظهر الحضري للمدخل الشرقي لمدينة الرقة، فضلاً عن تأهيل البنية التحتية وتسهيل تنقل المواطنين وحركة المرور بين المدينة وريفها الشرقي.