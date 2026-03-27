زراعة دمشق وريفها تواصل تنفيذ الحملة الوطنية لإحصاء الثروة الحيوانية

ريف دمشق-سانا

تواصل مديرية زراعة دمشق وريفها تنفيذ الحملة الوطنية لإحصاء الثروة الحيوانية التي أطلقتها وزارة الزراعة منذ الرابع من شهر آذار الحالي.

وأكد مدير زراعة دمشق وريفها زيد أبو عساف في تصريح لمراسلة سانا أن الفرق الفنية تتابع جولاتها المكثفة بهدف ترسيخ قاعدة بيانات رقمية دقيقة تعكس الواقع الفعلي للقطاع الحيواني في محافظة ريف دمشق.

وأشار إلى أن الفرق أحصت حتى الآن مليوناً و58 ألفاً و940 رأساً من الأغنام، و98 ألفاً و236 رأساً من الأبقار، و253 ألفاً و 117 رأساً من الماعز، وتسجيل 18 ألفاً و 698 خلية نحل، و2738 رأساً من الخيل، و1161 رأساً من الجمال، مشيراً إلى أن هذه البيانات تعكس الإنتاجية المرتفعة لهذا القطاع،

وبين أبو عساف أن الكوادر الإحصائية التي تضم 223 متخصصاً حققت تغطية واسعة وشاملة في ريف دمشق حتى تاريخه، حيث شملت العمليات الميدانية 254 قرية ومدينة ضمن 11 منطقة إدارية وبإشراف مباشر من 15 دائرة زراعية و60 وحدة إرشادية منتشرة في مختلف أنحاء الريف، ما أسهم في توثيق 18,992 استمارة إحصائية دقيقة لمربي الثروة الحيوانية.

وأكد أبو عساف أن العمل الميداني مستمر بوتيرة عالية لاستكمال جمع البيانات، معرباً عن تقديره لتعاون المربين مع اللجان الجوالة، والذي يشكل ركيزة أساسية لنجاح هذا المشروع الوطني الهادف إلى بناء رؤية إحصائية دقيقة وشاملة للقطاع الحيواني.

وتجري وزارة الزراعة منذ الرابع من شهر آذار الحالي عملية إحصاء وطنية للثروة الحيوانية عبر المنصة الوطنية التي أطلقتها بالتعاون مع مؤسسة مدد للتنمية وبناء السلام، للوصول إلى إحصاء دقيق واعتماد نهج التحول الرقمي، وتعزيز اتخاذ القرار القائم على الأدلة.