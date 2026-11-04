التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية في محافظة دمشق

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع محافظة دمشق، عن توفر شواغر وظيفية ‏للعمل في المحافظة بمسمّيين وظيفيين هما سائق آليات ثقيلة (نظافة) وعامل نظافة ‏بأجور مجزية ومزايا وتعويضات إضافية.‏

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن فرص العمل تتضمن ‏تعويضات خاصة، وتأمين وسائل نقل للعاملين ضمن الورديات، فضلاً عن توفير ‏اللباس الخاص ومستلزمات الحماية لعمال النظافة، مبينة أن التعاقد سيكون بموجب ‏عقود سنوية قابلة للتجديد، وفق تقييم دوري للأداء.‏

وبينت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونياً عبر الرابط المخصص، ويمكن للراغبين الذين ‏يواجهون صعوبات في استكمال إجراءات التقديم مراجعة أحد مراكز خدمة المواطن ‏المعتمدة التابعة لمحافظة دمشق، خلال أوقات الدوام الرسمي، مصطحبين وثيقة إثبات ‏شخصية للحصول على المساعدة اللازمة.‏

ودعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى الاطلاع على تفاصيل الشواغر وشروطها ‏ومراكز خدمة المواطن المعتمدة عبر الرابط.

وحددت الوزارة يوم الـ 17 من تشرين الثاني 2026 موعداً نهائياً لاستقبال طلبات ‏التوظيف، على أن تُقدّم الطلبات عبر الرابط.

وأكدت الوزارة استبعاد الطلبات التي لا تستوفي شروط بطاقة الشاغر الوظيفي، ‏مشيرة إلى أنه في حال تجاوز عدد المتقدمين المستوفين للشروط عدد الشواغر ‏المتاحة، ستُفرز الطلبات وتُرتب إلكترونياً لاختيار المرشحين الأكثر ملاءمة، وفق ‏مجموعة من المعايير تشمل المستوى والاختصاص العلمي، والمعدل العام، ومحافظة ‏الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر.‏

ولفتت الوزارة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج ‏المحافظة المطلوب العمل فيها، كما يشترط على العاملين في القطاع العام إرفاق وثيقة ‌‏«لا مانع» صادرة عن الجهة العامة التي يعملون لديها.‏

وأشارت إلى أن التواصل سيقتصر على المتقدمين الذين يتم ترشيحهم لشغل مراكز ‏العمل المحددة، لاستكمال إجراءات التوظيف، بما فيها الاختبارات والمقابلات ‏اللازمة.‏

وتعلن وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، بصورة ‏مستمرة عن شواغر وظيفية في عدد من الجهات العامة، بهدف رفدها بالكفاءات ‏والكوادر اللازمة وفق الشواغر المتاحة وشروط التوظيف المحددة.‏