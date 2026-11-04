التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية في محافظة دمشق

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع محافظة دمشق، عن توفر شواغر وظيفية للعمل في المحافظة بمسمّيين وظيفيين هما سائق آليات ثقيلة (نظافة) وعامل نظافة بأجور مجزية ومزايا وتعويضات إضافية.
وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن فرص العمل تتضمن تعويضات خاصة، وتأمين وسائل نقل للعاملين ضمن الورديات، فضلاً عن توفير اللباس الخاص ومستلزمات الحماية لعمال النظافة، مبينة أن التعاقد سيكون بموجب عقود سنوية قابلة للتجديد، وفق تقييم دوري للأداء.
وبينت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونياً عبر الرابط المخصص، ويمكن للراغبين الذين يواجهون صعوبات في استكمال إجراءات التقديم مراجعة أحد مراكز خدمة المواطن المعتمدة التابعة لمحافظة دمشق، خلال أوقات الدوام الرسمي، مصطحبين وثيقة إثبات شخصية للحصول على المساعدة اللازمة.
ودعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى الاطلاع على تفاصيل الشواغر وشروطها ومراكز خدمة المواطن المعتمدة عبر الرابط.
وحددت الوزارة يوم الـ 17 من تشرين الثاني 2026 موعداً نهائياً لاستقبال طلبات التوظيف، على أن تُقدّم الطلبات عبر الرابط.
وأكدت الوزارة استبعاد الطلبات التي لا تستوفي شروط بطاقة الشاغر الوظيفي، مشيرة إلى أنه في حال تجاوز عدد المتقدمين المستوفين للشروط عدد الشواغر المتاحة، ستُفرز الطلبات وتُرتب إلكترونياً لاختيار المرشحين الأكثر ملاءمة، وفق مجموعة من المعايير تشمل المستوى والاختصاص العلمي، والمعدل العام، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر.
ولفتت الوزارة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها، كما يشترط على العاملين في القطاع العام إرفاق وثيقة «لا مانع» صادرة عن الجهة العامة التي يعملون لديها.
وأشارت إلى أن التواصل سيقتصر على المتقدمين الذين يتم ترشيحهم لشغل مراكز العمل المحددة، لاستكمال إجراءات التوظيف، بما فيها الاختبارات والمقابلات اللازمة.
وتعلن وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، بصورة مستمرة عن شواغر وظيفية في عدد من الجهات العامة، بهدف رفدها بالكفاءات والكوادر اللازمة وفق الشواغر المتاحة وشروط التوظيف المحددة.