مكتب شؤون الشباب بحمص ينظم تدريباً حول أسس بناء الخطاب المؤثر

حمص-سانا

نظّم مكتب شؤون الشباب في حمص بالتعاون مع مركز Simah Artlab للتدريب اليوم السبت جلسة تدريبية بعنوان “قواعد التأثير الخطابي” في مدرج مديرية الشؤون السياسية، بمشاركة مجموعة من الشباب المهتمين.

وتركّزت الجلسة، التي قدّمها المدرّب مصعب والي، على أسس بناء الخطاب المؤثر، وآليات استخدام الكلمة الواعية في الإقناع وصناعة التغيير، إضافة إلى تدريب عملي على مهارات الإلقاء وإدارة الجمهور، بما يسهم في تعزيز حضور الشباب في الحياة العامة.

وأكد مدير مكتب شؤون الشباب في حمص محمد جبر في تصريح لمراسلة سانا، أن تنظيم الجلسة يأتي “إيماناً بقوة تأثير الكلمة والخطاب، وحاجة هذه المهارات إلى تدريب متخصص”، مشيراً إلى أن المكتب يتوجه دائماً إلى أصحاب الخبرة والقدرة في مجالات التعبير والخطابة لتقديم برامج نوعية للشباب، وبيّن أن تطوير المهارات الخطابية”يتطلب مفاتيح محددة والعمل على نقاط القوة والضعف لدى كل مشارك”.

من جهته أوضح والي، المختص في مجال الصوت البشري وتطويره والتعليق الصوتي، أن التدريب استهدف فئة الشباب “وخاصة الذين يمتلكون طاقة وقدرة وتجارب عملية في المدارس، ويفتقدون للأدوات التي تمكّنهم من أن يكونوا مؤثرين وفاعلين في المجتمع عند دخول سوق العمل”، مبيناً أن الجلسة ركّزت على الخطاب المؤثر وفن الإلقاء والتواصل بوصفها مهارات أساسية في الحياة المهنية والمجتمعية.

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة فعاليات ينفذها مكتب شؤون الشباب بمحافظة حمص، بهدف دعم المبادرات الشبابية وتعزيز اندماج الشباب في المجتمع بصورة فاعلة، وإبراز أثرهم الإيجابي في مختلف المجالات.