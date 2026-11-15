إطلاق الجولة الثانية من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في دير الزور 

دير الزور-سانا

أطلقت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد، الجولة الثانية من حملتها الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة دير الزور، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك لتعزيز مناعة الأطفال ووقف سريان فيروس شلل الأطفال.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الجولة الثانية الممولة من لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، تهدف إلى تطعيم أكثر من 49 ألف طفل دون سن الخامسة.

وبيّنت الوزارة أن هذه الجولة ستعيد زيارة الأطفال الذين استهدفتهم الجولة الأولى في تشرين الأول الماضي، والتي مولت من منظمة الرؤية العالمية (World Vision) ووصلت إلى أكثر من 34 ألف طفل، مع توسيع نطاق أنشطة التطعيم لتشمل قرى إضافية للوصول إلى المجتمعات التي كانت تفتقر إلى الخدمات سابقاً.

وزير الصحة: تفشي شلل الأطفال حالة طوارئ صحية وطنية

أكد وزير الصحة مصعب العلي أن تفشي شلل الأطفال يمثل حالة طوارئ صحية عامة وطنية، مبيناً أن إيقافه وحماية الأطفال يشكلان أولويتين وطنيتين.

وقال: “نحن نحشد كوادرنا الصحية ونعمل بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية والشركاء للوصول إلى كل طفل مستهدف، مع تعزيز خدمات التحصين الروتيني في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في المناطق التي يصعب فيها وصول الأطفال إلى الخدمات الصحية”.

الصحة العالمية: كل طفل يفوته التطعيم عرضة للخطر

من جانبها، أوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا كارولين كلارينفال أن كل طفل يفوته التطعيم، يبقى عرضة لخطر الإصابة بشلل الأطفال والشلل الدائم مدى الحياة، لافتة إلى أن هذا التفشي يُعدّ تذكيراً بأن فيروس شلل الأطفال يمكن أن ينتشر أينما وجدت فجوات في المناعة.

وشددت على أن التطعيم السريع والترصد القوي للأمراض، والجهود المستمرة لتعزيز التحصين الروتيني، أمور أساسية لوقف انتقال العدوى ومنع وقوع المزيد من الحالات، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تظل ملتزمة بشكل كامل بدعم سوريا في هذه الجهود.

اليونيسف: وراء كل جرعة لقاح طفل محمي وعائلة مطمئنة

بدورها، بيّنت ممثلة اليونيسف في سوريا ميريتشيل ريلانيو أرانا، أن المنظمة تعمل مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لتقريب اللقاحات من الأطفال، وحشد المجتمعات، ومساعدة الأهالي على فهم أهمية التطعيم، مضيفة: “وراء كل جرعة لقاح طفل محمي وعائلة مطمئنة”.

وقالت: أولويتنا تتمثل في ضمان عدم تخلف أي طفل عن الركب، ولا سيما في المجتمعات التي لا يزال الوصول فيها إلى الخدمات الصحية الأساسية محدوداً.

ضمان حصول جميع الأطفال المؤهلين على لقاح شلل الأطفال

وفي هذا السياق، دعت وزارة الصحة في بيانها الأهالي ومقدمي الرعاية في المناطق المستهدفة بالحملة إلى ضمان حصول جميع الأطفال المؤهلين على لقاح شلل الأطفال، حتى لو كانوا قد تلقوا اللقاح سابقاً.

وبيّنت الوزارة أن الجرعات المتكررة تساعد في تعزيز الحماية، كما ينبغي للعائلات التأكد من استكمال التطعيمات الروتينية لأطفالهم، وطلب الرعاية الطبية الفورية في حال ظهور ضعف مفاجئ أو شلل لدى أي طفل.



وأكدت الوزارة أنه من المقرر تنفيذ المزيد من أنشطة التطعيم في جميع المناطق الأخرى في دير الزور لتعزيز مناعة الأطفال ومنع المزيد من الانتشار، ولا سيما في المجتمعات المحرومة من الخدمات والمواقع التي تعاني من محدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة.



وتنفذ فرق تلقيح جوالة تزور المنازل في عدد من قرى وبلدات ريف دير الزور، حملة الاستجابة الثانية للقاح شلل الأطفال لمدة ثلاثة أيام، مستهدفة حوالي 49 ألف طفل.



وسبق انطلاق الحملة تنظيم مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع برنامج اللقاح الوطني، تدريباً لعمال الصحة المجتمعية وفرق التوعية التابعة للمنظمات والجمعيات، يوم السبت الماضي، بهدف تعزيز جاهزيتهم لإيصال الرسائل الصحية وضمان تنفيذ حملة لقاح شلل الأطفال في ريف المحافظة الشرقي وفق المعايير الطبية المعتمدة.





