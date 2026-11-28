مسير شموع في مدينة السقيلبية بريف حماة للمطالبة بالإفراج عن المخطوف ماهر سنكري تاريخ النشر: 2026/11/28 8:05 مساءً اخر تحديث: 2026/11/28 8:05 مساءً قائمة الصور 1/3 شرطة المرور في مدينة سراقب بإدلب تنظم حركة السير على الأوتستراد الدولي حلب – اللاذقية. فعالية مشفى كفر بطنا الوطني في الغوطة الشرقية بريف دمشق لتوثيق مجزرة الكيماوي إدارة شؤون المغتربين في وزارة الخارجية تكرم السيدة حسناء الحريري الملقبة بخنساء الثورة السورية جرائم النظام البائد لا تقتل الحلم.. مشاهد من حجم الدمار في مدينة الحجر الأسود بريف دمشق من انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي أمام المراكز الامتحانية في مدينة حماة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول افتتاح مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق سوريا تستعرض في لاهاي جهود معالجة “الملف الكيميائي” للنظام البائد وإزالة الألغام آخر الأخبار دولي باكستان تدين الاعتداء بطائرة مسيّرة على الكويت 3 صور تشييع جثمان شهيد قوى أمن الطرق عبادة علي السرماني في مدينة دير الزور انفوغراف مشروع الربط السككي الإقليمي.. ممر يربط السعودية بتركيا عبر سوريا والأردن