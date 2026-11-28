مشروع الربط السككي الإقليمي.. ممر يربط السعودية بتركيا عبر سوريا والأردن تاريخ النشر: 2026/11/28 8:24 مساءً اخر تحديث: 2026/11/28 8:24 مساءً مشروع الربط السككي الإقليمي.. ممر يربط السعودية بتركيا عبر سوريا والأردن، ويفتح آفاقاً جديدة للتجارة والنقل ويعزز الترابط بين دول المنطقة. 21 آب 2013 ذكرى أكبر مجزرة بالسلاح الكيماوي السيارات المقفلة مركبات بقيدين أو لوحتين من مديريتين مختلفتين.. كيف تتم تسوية أوضاعها ؟ الدفع الإلكتروني في سوريا يدخل مرحلة تنظيمية جديدة.. فما الذي يضيفه النظام المعتمد؟ الاستخبارات العامة تلقي القبض على المجرم علي كيالي أثناء محاولته الفرار عبر الحدود 4 تقنيات متقدمة تقدمها الطاقة الذرية تكشف الأمراض الوراثية والسرطانية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول افتتاح مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق سوريا تستعرض في لاهاي جهود معالجة “الملف الكيميائي” للنظام البائد وإزالة الألغام آخر الأخبار دولي باكستان تدين الاعتداء بطائرة مسيّرة على الكويت 3 صور تشييع جثمان شهيد قوى أمن الطرق عبادة علي السرماني في مدينة دير الزور انفوغراف مشروع الربط السككي الإقليمي.. ممر يربط السعودية بتركيا عبر سوريا والأردن