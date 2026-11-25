الرقة-سانا

نظَّمت نقابة المهندسين الزراعيين في الرقة اليوم الأربعاء يوماً حقلياً تعريفياً بمحصول الذرة الصفراء من صنف “يارا ‌‏911”، بالتعاون مع الشركة السورية للزراعة والتجارة “ساك”، وذلك في مزرعة الجلاء بريف المحافظة.‏

وتضمنت فعاليات اليوم الحقلي استعراض التحديات التي تواجه المزارعين، وسبل دعم الإنتاج عبر الممارسات الزراعية ‏الحديثة، والتعريف بالخصائص الفنية والإنتاجية لصنف الذرة الصفراء “يارا 911”، ومدى ملاءمته للظروف المناخية ‏والبيئية في المنطقة.‏

التجارب الحقلية أساس اختيار الأصناف الملائمة

وأكد رئيس فرع النقابة أسامة الحاج في تصريحٍ لمراسل سانا أهمية الأيام الحقلية للتعرف إلى الأصناف الزراعية الحديثة، ‏وتقييم أدائها قبل التوسع في زراعتها، مشيراً إلى أهمية التعاون بين النقابة والشركات الزراعية للاستفادة من الخبرات الفنية ‏في تحديد الأصناف الملائمة للبيئة المحلية.‏

وشدد الحاج على ضرورة إخضاع أي صنفٍ جديد لتجارب حقلية مصغَّرة، للتحقق من مدى تأقلمه مع الظروف المناخية ‏السائدة ومقاومته للأمراض، ومقارنة نتائجه مع الأصناف المحلية، ما يساعد على اختيار الأنسب وتحقيق مصلحة ‏المزارعين، مشيراً إلى دور النقابة بهذه العملية، عبر الخبرات العلمية والقراءات الحقلية التي تقدِّمها.‏

وبالنسبة لأبرز التحديات التي تواجه زراعة الذرة الصفراء بيّن الحاج أنها تتمثل في ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج ‏ولاسيما البذار والأسمدة، واحتياجات الري، إضافةً إلى نقص عدد مجففات المحصول، ما يضطر بعض المزارعين لتجفيفه ‏على الطرقات، وهو بدوره ما يؤثر سلباً في جودته وقيمته التسويقية.‏

صنف “يارا 911” يعزِّز الإنتاجية‏

من جهته، أكد مدير فرع الشركة السورية للزراعة والتجارة “ساك” في الرقة والحسكة المهندس محمد درويش أهمية اليوم ‏الحقلي الذي يهدف إلى تعريف المزارعين بميزات صنف “يارا 911”، والمتميز بالباكورية، وحبوبه الصفراء المائلة إلى ‏الحمرة، وارتفاع نسبة الإنتاجية، فضلاً عن مقاومته الأمراض وقدرته الجيدة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.‏

ولفت درويش إلى أن الشركة تعمل على مواكبة احتياجات السوق، وتأمين أصناف ذات جودة نوعية ومردود اقتصادي ‏جيد، ما يُسهم في تحسين دخل المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي.‏

وتكتسب الأيام الحقلية أهمية خاصة في نقل الخبرات والتقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين، وإتاحة المجال لتقييم ‏الأصناف الجديدة عملياً قبل اعتمادها، ما يدعم رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته ومردوديته.‏

يُشار إلى أن الشركة السورية للزراعة والتجارة “ساك” تأسست عام 1996، مقرها الرئيس ومصنعها في المدينة الصناعية ‏بعدرا بريف دمشق، وتقدِّم منتجات الأسمدة الكيميائية والعضوية، والمبيدات، والبذور الهجينة والمقاومة للجفاف.‏