الرقة-سانا
نظَّمت نقابة المهندسين الزراعيين في الرقة اليوم الأربعاء يوماً حقلياً تعريفياً بمحصول الذرة الصفراء من صنف “يارا 911”، بالتعاون مع الشركة السورية للزراعة والتجارة “ساك”، وذلك في مزرعة الجلاء بريف المحافظة.
وتضمنت فعاليات اليوم الحقلي استعراض التحديات التي تواجه المزارعين، وسبل دعم الإنتاج عبر الممارسات الزراعية الحديثة، والتعريف بالخصائص الفنية والإنتاجية لصنف الذرة الصفراء “يارا 911”، ومدى ملاءمته للظروف المناخية والبيئية في المنطقة.
التجارب الحقلية أساس اختيار الأصناف الملائمة
وأكد رئيس فرع النقابة أسامة الحاج في تصريحٍ لمراسل سانا أهمية الأيام الحقلية للتعرف إلى الأصناف الزراعية الحديثة، وتقييم أدائها قبل التوسع في زراعتها، مشيراً إلى أهمية التعاون بين النقابة والشركات الزراعية للاستفادة من الخبرات الفنية في تحديد الأصناف الملائمة للبيئة المحلية.
وشدد الحاج على ضرورة إخضاع أي صنفٍ جديد لتجارب حقلية مصغَّرة، للتحقق من مدى تأقلمه مع الظروف المناخية السائدة ومقاومته للأمراض، ومقارنة نتائجه مع الأصناف المحلية، ما يساعد على اختيار الأنسب وتحقيق مصلحة المزارعين، مشيراً إلى دور النقابة بهذه العملية، عبر الخبرات العلمية والقراءات الحقلية التي تقدِّمها.
وبالنسبة لأبرز التحديات التي تواجه زراعة الذرة الصفراء بيّن الحاج أنها تتمثل في ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج ولاسيما البذار والأسمدة، واحتياجات الري، إضافةً إلى نقص عدد مجففات المحصول، ما يضطر بعض المزارعين لتجفيفه على الطرقات، وهو بدوره ما يؤثر سلباً في جودته وقيمته التسويقية.
صنف “يارا 911” يعزِّز الإنتاجية
من جهته، أكد مدير فرع الشركة السورية للزراعة والتجارة “ساك” في الرقة والحسكة المهندس محمد درويش أهمية اليوم الحقلي الذي يهدف إلى تعريف المزارعين بميزات صنف “يارا 911”، والمتميز بالباكورية، وحبوبه الصفراء المائلة إلى الحمرة، وارتفاع نسبة الإنتاجية، فضلاً عن مقاومته الأمراض وقدرته الجيدة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.
ولفت درويش إلى أن الشركة تعمل على مواكبة احتياجات السوق، وتأمين أصناف ذات جودة نوعية ومردود اقتصادي جيد، ما يُسهم في تحسين دخل المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي.
وتكتسب الأيام الحقلية أهمية خاصة في نقل الخبرات والتقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين، وإتاحة المجال لتقييم الأصناف الجديدة عملياً قبل اعتمادها، ما يدعم رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته ومردوديته.
يُشار إلى أن الشركة السورية للزراعة والتجارة “ساك” تأسست عام 1996، مقرها الرئيس ومصنعها في المدينة الصناعية بعدرا بريف دمشق، وتقدِّم منتجات الأسمدة الكيميائية والعضوية، والمبيدات، والبذور الهجينة والمقاومة للجفاف.