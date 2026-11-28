الدوحة-سانا
اختتم مهرجان الدوحة السينمائي 2026 مساء أمس فعاليات دورته، بتتويج الفائزين بجوائز مسابقاته الأربع الرئيسة، التي بلغت قيمتها الإجمالية 300 ألف دولار أمريكي، وسط حضور رسمي وثقافي وفني، ومشاركة واسعة لصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.
وذكر بيان صحفي صادر عن مؤسسة الدوحة للأفلام أن حفل الختام شهد حضور رئيسة مجلس أمناء المؤسسة المياسة بنت حمد آل ثاني، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الثقافية والإعلامية وممثلي الجهات الداعمة للقطاع السينمائي.
جوائز مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة
في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، حصد الفيلم الأردني “تياها” للمخرجة أسمهان بكيرات جائزتَي أفضل فيلم وثائقي وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي)، بينما ذهبت جائزة أفضل فيلم روائي إلى فيلم “فتاة مجهولة” للمخرجة زو جينغ.
ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل أداء للممثلة جوزيت كوانيا عن دورها في الفيلم الكاميروني “منزل الرياح” للمخرج أوغست برنار كويمو يانغهو، وجائزة أفضل إنجاز فني في الفيلم الوثائقي للفيلم المغربي ”باردي” للمخرجة تالا حديد، بينما نال الفيلم الفلبيني “فيلبينية” للمخرج رافائيل مانويل جائزة أفضل إنجاز فني في الفيلم الروائي، وحصل الفيلم التايلاندي “تسعة معابد إلى السماء” للمخرج سمبوت تشيداسورنبونغسي على تنويه خاص.
أما في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة، فتُوّج الفيلم الصومالي “همسات رائحة محترقة” للمخرج مو هراوي بجائزة أفضل فيلم، بينما حصل داميان لوبيز على جائزة أفضل أداء عن دوره في الفيلم المكسيكي “للمنافسين”، وحظي الفيلم السوداني “لا شيء يحدث بعد غيابك” لإبراهيم عمر بتنويه خاص.
حضور بارز للسينما المحلية والشباب
وضمن مسابقة “صنع في قطر”، فاز الفيلم القطري “أزحف إلى نفسي” للمخرج حمد الفيحاني بأفضل فيلم، والكولومبي سيباستيان ديلاسكاساس بأفضل إخراج عن “أعماق الصمت”، والممثلة آمنة الدم بجائزة عبدالعزيز جاسم عن “من الضوء إلى الرماد”، واللبناني “غفلة” بتنويه خاص.
وفي مسابقة “أجيال”، فاز الهندي “كنا هنا” بأفضل قصير، والياباني ”نحن فضائيون” بأفضل طويل، والوثائقي القطري “جوداري مينو” بجائزة الجمهور.
منصة لدعم الأصوات المستقلة
وأكدت مديرة المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام، فاطمة حسن الرميحي، في كلمتها خلال الحفل، أن الاحتفاء بالفائزين يتجاوز تكريم الإنجازات الفنية ليشمل تقدير قدرة القصص السينمائية على تجاوز الحدود ومواجهة الأفكار النمطية، مشيرةً إلى أن المهرجان يشكّل مساحة لدعم السرد السينمائي المستقل وتعزيز التواصل الإنساني والثقافي بين الشعوب.
يُذكر أن مهرجان الدوحة السينمائي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام، التي تأسست عام 2010 بهدف تطوير صناعة السينما ودعم المواهب المستقلة في المنطقة، ويشكّل المهرجان بصيغته الحالية امتداداً وتطويراً لمسيرة المهرجانات التي أطلقتها المؤسسة منذ أكثر من عقد ونصف العقد، بدءاً من ”مهرجان الدوحة ترايبيكا السينمائي” (2009–2012) ثم “مهرجان أجيال السينمائي” (منذ عام 2013)، وصولاً إلى انطلاق المهرجان بهويته الشاملة في عام 2025 لترسيخ حضور الدوحة كمنصة دولية للحوار الثقافي والإبداع السينمائي.