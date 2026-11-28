الدوحة-سانا‏

اختتم مهرجان الدوحة السينمائي 2026 مساء أمس فعاليات دورته، ‌‏بتتويج الفائزين بجوائز مسابقاته الأربع الرئيسة، ‏التي بلغت قيمتها ‌‏الإجمالية 300 ألف دولار أمريكي، وسط حضور رسمي وثقافي وفني، ‌‏ومشاركة واسعة لصناع ‏الأفلام من مختلف أنحاء العالم‎.‎

وذكر بيان صحفي صادر عن مؤسسة الدوحة للأفلام أن حفل الختام شهد ‌‏حضور رئيسة مجلس أمناء المؤسسة ‏المياسة بنت حمد آل ثاني، إلى ‌‏جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الثقافية والإعلامية وممثلي ‏الجهات ‏الداعمة ‏للقطاع السينمائي‎.‎

جوائز مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة

في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، حصد الفيلم الأردني “تياها” ‏للمخرجة ‏أسمهان بكيرات جائزتَي أفضل فيلم وثائقي ‏وجائزة الاتحاد ‏الدولي للنقاد ‏السينمائيين (فيبريسي)، بينما ذهبت جائزة أفضل فيلم روائي ‏إلى فيلم “فتاة ‏مجهولة” ‏للمخرجة زو جينغ‎.‎

ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل أداء للممثلة جوزيت كوانيا عن دورها ‏في الفيلم الكاميروني “منزل الرياح” للمخرج أوغست برنار كويمو ‏يانغهو، وجائزة أفضل إنجاز فني في الفيلم الوثائقي للفيلم المغربي ‌‏”باردي” للمخرجة تالا حديد، بينما نال الفيلم الفلبيني “فيلبينية” للمخرج ‏رافائيل مانويل جائزة أفضل إنجاز فني في الفيلم الروائي، وحصل الفيلم ‏التايلاندي “تسعة معابد إلى السماء” للمخرج سمبوت تشيداسورنبونغسي ‏على تنويه خاص.‏

أما في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة، فتُوّج الفيلم الصومالي “همسات ‏رائحة محترقة” للمخرج مو هراوي بجائزة أفضل فيلم، بينما حصل داميان ‏لوبيز على جائزة أفضل أداء عن دوره في الفيلم المكسيكي “للمنافسين”، ‏وحظي الفيلم السوداني “لا شيء يحدث بعد غيابك” لإبراهيم عمر بتنويه ‏خاص.‏

حضور بارز للسينما المحلية والشباب

وضمن مسابقة “صنع في قطر”، فاز الفيلم القطري “أزحف إلى نفسي” ‏للمخرج حمد الفيحاني بأفضل فيلم، والكولومبي سيباستيان ديلاسكاساس ‏بأفضل إخراج عن “أعماق الصمت”، والممثلة آمنة الدم بجائزة عبد‏العزيز جاسم عن “من الضوء إلى الرماد”، واللبناني “غفلة” بتنويه ‏خاص. ‏

وفي مسابقة “أجيال”، فاز الهندي “كنا هنا” بأفضل قصير، والياباني ‌‏”نحن فضائيون” بأفضل طويل، والوثائقي القطري “جوداري مينو” ‏بجائزة الجمهور.‏

منصة لدعم الأصوات المستقلة

وأكدت مديرة المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام، فاطمة ‏حسن الرميحي، في كلمتها خلال الحفل، أن الاحتفاء بالفائزين يتجاوز ‏تكريم الإنجازات الفنية ليشمل تقدير قدرة القصص السينمائية على تجاوز ‏الحدود ومواجهة الأفكار النمطية، مشيرةً إلى أن المهرجان يشكّل مساحة ‏لدعم السرد السينمائي المستقل وتعزيز التواصل الإنساني والثقافي بين ‏الشعوب.‏

يُذكر أن مهرجان الدوحة السينمائي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام، التي ‏تأسست عام 2010 بهدف تطوير صناعة السينما ودعم المواهب المستقلة ‏في المنطقة، ويشكّل المهرجان بصيغته الحالية امتداداً وتطويراً لمسيرة ‏المهرجانات التي أطلقتها المؤسسة منذ أكثر من عقد ونصف العقد، بدءاً من ‌‏”مهرجان الدوحة ترايبيكا السينمائي” (2009–2012) ثم “مهرجان ‏أجيال السينمائي” (منذ عام 2013)، وصولاً إلى انطلاق المهرجان بهويته ‏الشاملة في عام 2025 لترسيخ حضور الدوحة كمنصة دولية للحوار ‏الثقافي والإبداع السينمائي.‏