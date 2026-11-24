الحسكة -سانا‏

وصلت إلى الشركة العامة للكهرباء في محافظة الحسكة، 26 محولة كهربائية باستطاعات مختلفة، بهدف استكمال أعمال ‏إعادة تأهيل مراكز التحويل الكهربائي في مختلف مناطق المحافظة.‏

وأوضح مدير عام الشركة المهندس أكرم سليمان في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المحولات الكهربائية جرى إحضارها من مستودعات الشركة السورية للكهرباء في دمشق، وسيتم تركيبها ووضعها في الخدمة لإعادة تأهيل وتشغيل ‏مراكز التحويل الكهربائي في مدينتي الحسكة والقامشلي وريفهما، وذلك في إطار جهود الشركة لإعادة التيار الكهربائي ‏وتحسين واقع التغذية في المحافظة.‏

وأشار سليمان إلى أن وصول هذه المحولات يشكل خطوة إضافية في أعمال إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية، ويسهم في ‏تعويض النقص في مراكز التحويل المتضررة أو الخارجة من الخدمة، ورفع جاهزية الشبكة لاستيعاب الأحمال الكهربائية، ‏بما يساعد على تحسين استمرارية التغذية للمشتركين في المناطق المستهدفة.‏

وكانت الشركة العامة للكهرباء في محافظة الحسكة تسلّمت في الثاني عشر من الشهر الجاري، معدات كهربائية تضمنت ‏محولات وأمراساً، لدعم أعمال إصلاح الشبكة الكهربائية وإعادة تأهيلها في المحافظة.‏