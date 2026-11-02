ارتفاع في درجات الحرارة وتحذيرات من الضباب بالمناطق الداخلية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة اليوم الإثنين ارتفاعها التدريجي، لتصبح حول معدلاتها أو أعلى ‏بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق بسوريا.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو يكون نهاراً خريفياً معتدلاً بين الصحو ‏والغائم جزئياً بشكلٍ عام.‏

وليلاً يستمر الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويُحذر من ‏تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتكون ‏الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات: ‏