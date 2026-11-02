الإثنين 2 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: ارتفاع في درجات الحرارة وتحذيرات من الضباب بالمناطق الداخلية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

ارتفاع في درجات الحرارة وتحذيرات من الضباب بالمناطق الداخلية

نهر الفرات 2 2 ارتفاع في درجات الحرارة وتحذيرات من الضباب بالمناطق الداخلية
نهر الفرات-دير الزور-سانا

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة اليوم الإثنين ارتفاعها التدريجي، لتصبح حول معدلاتها أو أعلى ‏بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق بسوريا.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو يكون نهاراً خريفياً معتدلاً بين الصحو ‏والغائم جزئياً بشكلٍ عام.‏

وليلاً يستمر الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويُحذر من ‏تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتكون ‏الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات: ‏

دمشق24/ 14‏
ريف دمشق-القلمون18/ 9‏
القنيطرة23/ 13‏
درعا28/ 13‏
السويداء 25/ 14‏
حمص23/ 14‏
حماة24/ 14‏
اللاذقية24/ 21‏
طرطوس27/ 19‏
حلب22/ 13‏
إدلب22/ 15‏
دير الزور24/ 16‏
الرقة23/ 14‏
الحسكة24/ 14‏
الطقس صيفي مستقر حتى نهاية الأسبوع بمعظم المناطق السورية‏ ‏‏‏
قيصر يكشف هويته: أطالب برفع العقوبات التي ساهمت صوري بفرضها
طقس غائم جزئياً وأمطار متفرقة محتملة في بعض المناطق
الرئيس الشرع يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد ‏عبد الله بن عباس بمدينة حلب
هيئة المنافذ والجمارك لـ سانا: إغلاق مؤقت لمنفذ كسب يوم الأحد 9 آب واستئناف العمل الإثنين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار