ارتفاع في درجات الحرارة وتحذيرات من الضباب بالمناطق الداخلية

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة اليوم الإثنين ارتفاعها التدريجي، لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق بسوريا.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو يكون نهاراً خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام.
وليلاً يستمر الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويُحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:
|دمشق
|24/ 14
|ريف دمشق-القلمون
|18/ 9
|القنيطرة
|23/ 13
|درعا
|28/ 13
|السويداء
|25/ 14
|حمص
|23/ 14
|حماة
|24/ 14
|اللاذقية
|24/ 21
|طرطوس
|27/ 19
|حلب
|22/ 13
|إدلب
|22/ 15
|دير الزور
|24/ 16
|الرقة
|23/ 14
|الحسكة
|24/ 14