دمشق-سانا‏

بحث معاون وزير الخارجية والمغتربين للتعاون الدولي قتيبة قاديش، ‌‏خلال اجتماع موسع عقده في مقر الوزارة بدمشق، مع عدد من القناصل ‌‏الفخريين المعتمدين في سوريا، سبل تفعيل دورهم في دعم التعافي ‌‏الاقتصادي.‏

وناقش المجتمعون سبل تفعيل دور القناصل وتوظيف علاقاتهم كجسر ‌‏‌‏تواصل لدعم التعافي الاقتصادي، عبر تشجيع الاستثمار، وفتح أسواق ‌‏‌‏جديدة للمنتجات السورية، وبناء شراكات دولية.‏

وعرض القناصل مبادرات لدعوة مستثمرين وتنظيم زيارات متبادلة في ‌‏‌‏ظل اهتمام دولي متزايد بالملف السوري، مؤكدين على ضرورة إشراك ‌‏‌‏السوريين في الخارج بجهود التنمية.‏