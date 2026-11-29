دمشق-سانا
بحث معاون وزير الخارجية والمغتربين للتعاون الدولي قتيبة قاديش، خلال اجتماع موسع عقده في مقر الوزارة بدمشق، مع عدد من القناصل الفخريين المعتمدين في سوريا، سبل تفعيل دورهم في دعم التعافي الاقتصادي.
وناقش المجتمعون سبل تفعيل دور القناصل وتوظيف علاقاتهم كجسر تواصل لدعم التعافي الاقتصادي، عبر تشجيع الاستثمار، وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية، وبناء شراكات دولية.
وعرض القناصل مبادرات لدعوة مستثمرين وتنظيم زيارات متبادلة في ظل اهتمام دولي متزايد بالملف السوري، مؤكدين على ضرورة إشراك السوريين في الخارج بجهود التنمية.