عواصم-سانا‏

دعت السعودية والأردن واليمن وليبيا، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى تحويل ‏التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى إرادة دولية مشتركة وخطوات عملية فاعلة ‏لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة ‏للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.‏

السعودية: إقامة الدولة الفلسطينية جوهر السلام

وأكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، عبد العزيز ‏بن عبد الله المطر، خلال كلمة المملكة في الاحتفالية التي نظمتها الجامعة بمناسبة ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ضرورة تحويل التضامن إلى موقف ‏سياسي فاعل ينهي الاحتلال، مشدداً على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ‏وقابلة للحياة ومتّصلة جغرافياً على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ‏وعاصمتها القدس، تمثل جوهر حل الدولتين والسبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ‏ودائم.‏

وأوضح المطر أن إعلان نيويورك، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة، ‏وقرار مجلس الأمن رقم 2803، والتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته ‏المملكة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، تشكل مسارات متكاملة يتطلب ‏نجاحها تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون ‏عوائق، وربط الترتيبات الانتقالية في قطاع غزة بالسلطة الفلسطينية.‏

وحذّر من تقويض فرص السلام جراء التوسع الاستيطاني ومحاولات الضم ‏والتهجير القسري وعنف المستوطنين.‏

الأردن: التضامن الحقيقي يتطلب خطوات عملية

من جهته، أكد مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أمجد ‏العضايلة، ثوابت بلاده في دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة ‏للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، على أساس ‏حل الدولتين.‏

وشدد العضايلة، خلال كلمته في الاحتفالية، على أن التضامن الحقيقي مع الشعب ‏الفلسطيني لا يتحقق بالاكتفاء بالتعاطف أو الاستنكار أو إصدار البيانات، وإنما ‏يتطلب إسناداً فعلياً وتحركاً سياسياً فاعلاً من المجتمع الدولي، دولاً وشعوباً وهيئات ‏أممية، للانتقال إلى خطوات عملية مستدامة تضمن محاسبة المعتدي واستعادة ‏الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية والشرعية، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار ‏وفق قواعد القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.‏

اليمن يدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار

وفي السياق، جددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية موقف بلادها الداعم ‏للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة ‏دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.‏

وأكدت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ‏ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات ‏الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.‏

وأدانت الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وعنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني ‏في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضت محاولات التهجير القسري، داعية ‏المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال ‏وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وفق القانون ‏الدولي وقرارات الشرعية الدولية.‏.

ليبيا تطالب بتحرك دولي عاجل

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية جميع الإجراءات غير ‏القانونية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذها، معتبرة أنها تمثل ‏انتهاكاً للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية.‏

وطالبت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ‏المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتجاوز الطابع الرمزي للمناسبة والالتزام بتنفيذ ‏قرارات الشرعية الدولية بما يضمن إنهاء الاحتلال وصون حق الشعب الفلسطيني ‏في العودة وتقرير المصير.‏

ودعت إلى تحرك دولي عاجل وفاعل، وممارسة مختلف أشكال الضغط السياسي ‏والدبلوماسي والاقتصادي، لمواجهة محاولات فرض الأمر الواقع والتوصل إلى حل ‏عادل وشامل للقضية الفلسطينية.‏

ويصادف اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الـ 29 من تشرين الثاني كل ‏عام، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 32/40 ب الصادر عام ‌‏1977. واختيار هذا التاريخ تزامن مع ذكرى اعتماد الجمعية العامة قرار تقسيم ‏فلسطين رقم 181 عام 1947.‏