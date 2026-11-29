عواصم-سانا
دعت السعودية والأردن واليمن وليبيا، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى تحويل التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى إرادة دولية مشتركة وخطوات عملية فاعلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
السعودية: إقامة الدولة الفلسطينية جوهر السلام
وأكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، عبد العزيز بن عبد الله المطر، خلال كلمة المملكة في الاحتفالية التي نظمتها الجامعة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ضرورة تحويل التضامن إلى موقف سياسي فاعل ينهي الاحتلال، مشدداً على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة ومتّصلة جغرافياً على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، تمثل جوهر حل الدولتين والسبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم.
وأوضح المطر أن إعلان نيويورك، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، والتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته المملكة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، تشكل مسارات متكاملة يتطلب نجاحها تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وربط الترتيبات الانتقالية في قطاع غزة بالسلطة الفلسطينية.
وحذّر من تقويض فرص السلام جراء التوسع الاستيطاني ومحاولات الضم والتهجير القسري وعنف المستوطنين.
الأردن: التضامن الحقيقي يتطلب خطوات عملية
من جهته، أكد مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أمجد العضايلة، ثوابت بلاده في دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، على أساس حل الدولتين.
وشدد العضايلة، خلال كلمته في الاحتفالية، على أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني لا يتحقق بالاكتفاء بالتعاطف أو الاستنكار أو إصدار البيانات، وإنما يتطلب إسناداً فعلياً وتحركاً سياسياً فاعلاً من المجتمع الدولي، دولاً وشعوباً وهيئات أممية، للانتقال إلى خطوات عملية مستدامة تضمن محاسبة المعتدي واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية والشرعية، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار وفق قواعد القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.
اليمن يدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار
وفي السياق، جددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية موقف بلادها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأكدت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وأدانت الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وعنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضت محاولات التهجير القسري، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية..
ليبيا تطالب بتحرك دولي عاجل
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية جميع الإجراءات غير القانونية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذها، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتجاوز الطابع الرمزي للمناسبة والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يضمن إنهاء الاحتلال وصون حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.
ودعت إلى تحرك دولي عاجل وفاعل، وممارسة مختلف أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، لمواجهة محاولات فرض الأمر الواقع والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
ويصادف اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الـ 29 من تشرين الثاني كل عام، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 32/40 ب الصادر عام 1977. واختيار هذا التاريخ تزامن مع ذكرى اعتماد الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين رقم 181 عام 1947.