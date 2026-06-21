‏90 بالمئة نسبة الإنجاز في مشروع صيانة خط الكهرباء المغذي ‏لقرى ريف السويداء الشمالي‎

‎ريف السويداء-سانا‌‎ ‎

بلغت أعمال صيانة وتأهيل الخط الكهربائي المغذي للقرى في ريف ‏السويداء الشمالي والواصل من شهبا إلى الصورة الكبرى نحو 90 ‏بالمئة من إجمالي المشروع، حيث تضمنت الأعمال تركيب أعمدة ‏جديدة، واستبدال عوازل حديثة، ومد خطوط توتر متوسط بطول ‏يقارب 35 كم‎.‎

وقال مهند هلال، مساعد مهندس في شركة كهرباء السويداء ‏لـ سانا: إن العمل مستمر أيضاً على تأهيل الخط الذهبي ‏المعفى من التقنين، والمخصص لتغذية آبار المياه العامة والخاصة ‏في ريف السويداء الشمالي، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى نحو ‌‏80 بالمئة، بعد استبدال عدد من الأعمدة التالفة وتمديد خطوط ‏جديدة بنفس الطول تقريباً.‎

وأشار هلال إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة صيانة مستمرة ‏منذ نحو ستة أشهر، بهدف تحسين واقع الشبكة الكهربائية ورفع ‏استقرار التغذية، وخصوصاً للقطاعات الحيوية المرتبطة بمصادر ‏المياه في المنطقة، مؤكداً أن العمل يتم بالتنسيق والتعاون بين ‏محافظة السويداء والشركة العامة للكهرباء‎.‎