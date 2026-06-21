‏90 بالمئة نسبة الإنجاز في مشروع صيانة خط الكهرباء المغذي ‏لقرى ريف السويداء الشمالي‎

ريف السويداء-سانا
بلغت أعمال صيانة وتأهيل الخط الكهربائي المغذي للقرى في ريف السويداء الشمالي والواصل من شهبا إلى الصورة الكبرى نحو 90 بالمئة من إجمالي المشروع، حيث تضمنت الأعمال تركيب أعمدة جديدة، واستبدال عوازل حديثة، ومد خطوط توتر متوسط بطول يقارب 35 كم.
وقال مهند هلال، مساعد مهندس في شركة كهرباء السويداء لـ سانا: إن العمل مستمر أيضاً على تأهيل الخط الذهبي المعفى من التقنين، والمخصص لتغذية آبار المياه العامة والخاصة في ريف السويداء الشمالي، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى نحو 80 بالمئة، بعد استبدال عدد من الأعمدة التالفة وتمديد خطوط جديدة بنفس الطول تقريباً.
وأشار هلال إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة صيانة مستمرة منذ نحو ستة أشهر، بهدف تحسين واقع الشبكة الكهربائية ورفع استقرار التغذية، وخصوصاً للقطاعات الحيوية المرتبطة بمصادر المياه في المنطقة، مؤكداً أن العمل يتم بالتنسيق والتعاون بين محافظة السويداء والشركة العامة للكهرباء.