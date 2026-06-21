‏90 بالمئة نسبة الإنجاز في مشروع صيانة خط الكهرباء المغذي ‏لقرى ريف السويداء الشمالي‎

O09A3759 ‏90 بالمئة نسبة الإنجاز في مشروع صيانة خط الكهرباء المغذي ‏لقرى ريف السويداء الشمالي‎

‎ريف السويداء-سانا‌‎ ‎

بلغت أعمال صيانة وتأهيل الخط الكهربائي المغذي للقرى في ريف ‏السويداء الشمالي والواصل من شهبا إلى الصورة الكبرى نحو 90 ‏بالمئة من إجمالي المشروع، حيث تضمنت الأعمال تركيب أعمدة ‏جديدة، واستبدال عوازل حديثة، ومد خطوط توتر متوسط بطول ‏يقارب 35 كم‎.‎

وقال مهند هلال، مساعد مهندس في شركة كهرباء السويداء ‏لـ سانا: إن العمل مستمر أيضاً على تأهيل الخط الذهبي ‏المعفى من التقنين، والمخصص لتغذية آبار المياه العامة والخاصة ‏في ريف السويداء الشمالي، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى نحو ‌‏80 بالمئة، بعد استبدال عدد من الأعمدة التالفة وتمديد خطوط ‏جديدة بنفس الطول تقريباً.‎

وأشار هلال إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة صيانة مستمرة ‏منذ نحو ستة أشهر، بهدف تحسين واقع الشبكة الكهربائية ورفع ‏استقرار التغذية، وخصوصاً للقطاعات الحيوية المرتبطة بمصادر ‏المياه في المنطقة، مؤكداً أن العمل يتم بالتنسيق والتعاون بين ‏محافظة السويداء والشركة العامة للكهرباء‎.‎

O09A3754 ‏90 بالمئة نسبة الإنجاز في مشروع صيانة خط الكهرباء المغذي ‏لقرى ريف السويداء الشمالي‎
O09A3761 ‏90 بالمئة نسبة الإنجاز في مشروع صيانة خط الكهرباء المغذي ‏لقرى ريف السويداء الشمالي‎
O09A3765 ‏90 بالمئة نسبة الإنجاز في مشروع صيانة خط الكهرباء المغذي ‏لقرى ريف السويداء الشمالي‎
تحسن تخزين المياه في سد الرستن بحمص بعد الهطولات الأخيرة
اتحاد غرف التجارة السورية يشكل مجلس شباب وريادة الأعمال
محافظ ريف دمشق يكرم الشاب علاء عكاشة تقديراً لرحلته من النرويج إلى سوريا دعماً لتعليم الأطفال
اللجنة العليا للانتخابات تستمع إلى مطالب وأفكار وفد من أبناء مناطق السلمية والقدموس ومصياف ونهر الخوابي
تكريم المدربين والمشاركين في الدورة التدريبية لوزارة النقل السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك