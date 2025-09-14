محافظ حلب يفتتح صالة جديدة لخدمات الأحوال المدنية في حي الشعار

حلب-سانا

افتتح محافظ حلب عزام الغريب اليوم صالة جديدة لخدمات الأحوال المدنية في حي الشعار، بحضور معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد زياد العايش، ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأكد المحافظ في تصريح لمراسلة سانا أن المركز الجديد، الواقع بمحاذاة كراج الريف الشرقي، سيسهّل على أهالي المناطق الشرقية من المدينة والمناطق الريفية المجاورة استخراج كل الوثائق الشخصية دون الحاجة للتنقل إلى مراكز المدينة.

وأشار المحافظ إلى أن الصالة الجديدة قادرة على استقبال نحو ألف مواطن يومياً، وإتمام حوالي 20 ألف معاملة ورقية، مما يخفف الضغط والازدحام عن المراكز الأخرى في المحافظة.

من جهته، أوضح محمد الشواخ، مدير الشؤون المدنية بالمحافظة، أن افتتاح المركز يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية، عبر زيادة عدد مراكز خدمة المواطن في جميع المحافظات.