مدريد- سانا

حقق برشلونة فوزاً عريضاً على ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 5-1، في المباراة ‏التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري ‏الإسباني لكرة القدم.‏

وافتتح لامين يامال التسجيل للفريق الكاتالوني في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك بيير ‏إيمريك أوباميانغ التعادل لديبورتيفو في الدقيقة التاسعة، ليعيد داني أولمو التقدم ‏لبرشلونة في الدقيقة 20.‏

وفي الشوط الثاني، تألق رافينيا بتسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق 50 و83 والوقت ‏بدل الضائع (90+1)، مؤكداً تفوق فريقه وحسمه المواجهة بخمسة أهداف مقابل ‏هدف.‏

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة معززاً صدارته للدوري، ومتقدماً ‏بفارق خمس نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 34 نقطة، فيما ‏يحتل ريال مدريد المركز الثالث بـ33 نقطة، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو لاكورونيا ‏عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.‏