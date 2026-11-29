مدريد- سانا
حقق برشلونة فوزاً عريضاً على ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح لامين يامال التسجيل للفريق الكاتالوني في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك بيير إيمريك أوباميانغ التعادل لديبورتيفو في الدقيقة التاسعة، ليعيد داني أولمو التقدم لبرشلونة في الدقيقة 20.
وفي الشوط الثاني، تألق رافينيا بتسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق 50 و83 والوقت بدل الضائع (90+1)، مؤكداً تفوق فريقه وحسمه المواجهة بخمسة أهداف مقابل هدف.
وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة معززاً صدارته للدوري، ومتقدماً بفارق خمس نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 34 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث بـ33 نقطة، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو لاكورونيا عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.