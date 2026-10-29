إكثار البذار في حماة ينجز غربلة وتعقيم 5200 طن من بذار القمح للموسم المقبل

حماة-سانا

أنجز فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة حماة، منذ بداية شهر تشرين ‌‏الأول الجاري، غربلة وتعقيم 5200 طن من بذار القمح، استعداداً للموسم ‏الزراعي ‏المقبل، وذلك حرصاً على تأمين بذار معقمة وخالية من الأمراض، ‏ومستوفية للمواصفات ‏الفنية المعتمدة، للمزارعين.‏

وقال مدير فرع المؤسسة وضاح الحمود لـ سانا اليوم الخميس: إن عمليات غربلة ‏البذار وتجهيزها مستمرة حالياً في ‏مراكز الغربلة التابعة للمؤسسة في المحافظة، تمهيداً ‏لشحنها إلى المصارف الزراعية ‏وبيعها للمزارعين في الوقت المحدد، قبل بدء موسم ‏الزراعة.‏

وأشار الحمود إلى أن إجمالي كميات البذار التي جرت غربلتها وتعقيمها في مراكز ‌‏المؤسسة بلغ حتى الآن 5200 طن، مع استمرار العمل بوتيرة عالية، مبيناً أن الطاقة ‌‏الإنتاجية اليومية لمراكز الغربلة والتعقيم التابعة للمؤسسة في حماة تبلغ 160 طناً من ‌‏البذار المغربلة والمعقمة.‏

ولفت إلى أن أبرز أصناف بذار القمح القاسي التي تجري غربلتها وتعقيمها هي “دوما ‌‏1″ و”شام 7″ و”شام 3″ و”إكساد 65″، فيما تشمل أصناف القمح الطري ‌‏”شام 10″ ‏و”دوما 4”.‏

وكان مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لإكثار البذار، المهندس محمد ياسر أبرص، ‏أوضح أن الاحتياجات السنوية من بذار القمح تبلغ 340409 أطنان، ومن بذار ‏الشعير 4000 طن، مشيراً إلى أن الكميات المسلّمة إلى المؤسسة العامة للحبوب من ‏محصول القمح بلغت 2.7 مليون طن للموسم الزراعي 2026-2027″.‏