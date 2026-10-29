إكثار البذار في حماة ينجز غربلة وتعقيم 5200 طن من بذار القمح للموسم المقبل

حماة-سانا
أنجز فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة حماة، منذ بداية شهر تشرين الأول الجاري، غربلة وتعقيم 5200 طن من بذار القمح، استعداداً للموسم الزراعي المقبل، وذلك حرصاً على تأمين بذار معقمة وخالية من الأمراض، ومستوفية للمواصفات الفنية المعتمدة، للمزارعين.
وقال مدير فرع المؤسسة وضاح الحمود لـ سانا اليوم الخميس: إن عمليات غربلة البذار وتجهيزها مستمرة حالياً في مراكز الغربلة التابعة للمؤسسة في المحافظة، تمهيداً لشحنها إلى المصارف الزراعية وبيعها للمزارعين في الوقت المحدد، قبل بدء موسم الزراعة.
وأشار الحمود إلى أن إجمالي كميات البذار التي جرت غربلتها وتعقيمها في مراكز المؤسسة بلغ حتى الآن 5200 طن، مع استمرار العمل بوتيرة عالية، مبيناً أن الطاقة الإنتاجية اليومية لمراكز الغربلة والتعقيم التابعة للمؤسسة في حماة تبلغ 160 طناً من البذار المغربلة والمعقمة.
ولفت إلى أن أبرز أصناف بذار القمح القاسي التي تجري غربلتها وتعقيمها هي “دوما 1″ و”شام 7″ و”شام 3″ و”إكساد 65″، فيما تشمل أصناف القمح الطري ”شام 10″ و”دوما 4”.
وكان مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لإكثار البذار، المهندس محمد ياسر أبرص، أوضح أن الاحتياجات السنوية من بذار القمح تبلغ 340409 أطنان، ومن بذار الشعير 4000 طن، مشيراً إلى أن الكميات المسلّمة إلى المؤسسة العامة للحبوب من محصول القمح بلغت 2.7 مليون طن للموسم الزراعي 2026-2027″.