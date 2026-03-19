فرق الدفاع المدني والجهات الخدمية تستنفر جهودها لمواجهة تداعيات العاصفة المطرية في إدلب

إدلب-سانا

استنفرت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، والجهات الخدمية، جهودها للاستجابة للمتضررين في مخيمات النازحين، وعدد من مناطق محافظة إدلب، جراء العاصفة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية والتي تسببت بتشكل سيول وتجمعات مائية واسعة، وارتفاع منسوب المياه في الطرق والمنازل والخيم وإلحاق أضرار بها.

رفع جاهزية الجهات الخدمية

وأكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن في تصريح عبر قناة المحافظة على تلغرام اليوم الخميس، متابعة تطورات الحالة الجوية وتأثيراتها على مختلف المناطق في المحافظة، ورفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لدى جميع المؤسسات والجهات المعنية، للتعامل مع تداعياتها في ظل تعرض المحافظة لمنخفض جوي قوي وغير مسبوق، وما يرافقه من أمطار غزيرة ورياح شديدة.

وأوضح المحافظ، أن فرق الدفاع المدني والجهات الخدمية باشرت أعمالها الميدانية بشكل مكثف، للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية، بما يشمل تصريف مياه الأمطار، وفتح الطرقات، وتعزيز السواتر الترابية، وإخلاء المناطق الأكثر عرضة للخطر.

ولفت عبد الرحمن إلى أن كل الإمكانيات والآليات تم تسخيرها للعمل على مدار الساعة، بهدف حماية الأرواح والممتلكات، والتخفيف من آثار هذا المنخفض الجوي، داعياً الأهالي في جميع المناطق إلى توخي الحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأماكن المنخفضة، والتعاون مع الفرق المختصة، والإبلاغ عن أي حالة طارئة عبر القنوات الرسمية.

تشكيل لجنة استجابة طارئة بعد انهيار جزء من سد ترابي

من جهته، أشار معاون محافظ إدلب حسن الفجر إلى أن الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً أدت إلى ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه في منطقة السيحة على الحدود الإدارية بين محافظتي حلب وإدلب، مما تسبب في انهيار جزء من الساتر الترابي الحابس للمياه.

ولفت الفجر إلى أنه جرى تشكيل لجنة استجابة طارئة في منطقة أبو الظهور، ضمّت ممثلين عن مديرية الطوارئ والكوارث، ومديرية الزراعة، ومديرية الموارد المائية، إضافةً إلى وزارة الدفاع، بهدف الاستجابة السريعة، والتخفيف من الأضرار المحتملة على القرى المجاورة.

وأكد أن الجهات المعنية استقدمت آليات هندسية لتعزيز وتدعيم السواتر الترابية في عدد من القرى، بينها: التليجينة، تل الفخار، حميمات الداير، الوسيط الغربي، الوسيط الشرقي، وتل طوكان، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية السكان والممتلكات، والحد من تداعيات الحالة الجوية.

تضرر مخيمات النازحين

كما تعرضت مخيمات الشمال السوري لأضرار بالغة، نتيجة العاصفة المطرية الغزيرة التي تأثرت بها المنطقة، كما أفاد مراسل سانا بمحافظة إدلب، ما يزيد من المعاناة الإنسانية للأهالي المهجرين المقيمين في تلك المخيمات.

وفي مخيم المدينة المنورة، أكد مديره أحمد السويد في تصريح لـ سانا، أن الوضع في المخيم كان كارثياً، بسبب العاصفة المطرية، حيث تعرض أكثر من 300 منزل للغرق، إضافة لتهدم عدد من المنازل الأخرى، وتضرر أثاثها بشكل شبه كامل، بالتزامن مع عجز الأهالي عن تدارك الضرر، لافتاً إلى أهمية سرعة استجابة فرق الدفاع المدني في تخفيف الضرر عن عدد كبير من سكان المخيم.

وأشار السويد إلى أن أغلب منازل المخيمات غير صالحة للسكن في مختلف الظروف الجوية، وأغلب سكان المخيم لجؤوا إلى المدارس وبيوت أقاربهم هرباً من تفاقم الأضرار، وحرصاً على حياتهم، داعياً الجهات المعنية إلى ضرورة الإسراع بإنقاذهم وتخليصهم بشكل نهائي من حياة المخيمات.

بدوره، بيّن الإعلامي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بإدلب محمد الإبراهيم، أن فرق الدفاع المدني المتواجدة بالمنطقة استنفرت بشكل كامل ضمن الإمكانيات المتاحة، وقامت بفتح المصارف والممرات المائية والطرق المغمورة في مناطق سلقين ومدينة إدلب وأرمناز وعدد من المخيمات، إضافة إلى تصريف العبارات في إدلب وسرمدا وحارم، مهيباً بالمواطنين الابتعاد عن أماكن تشكل السيول في الأماكن المنخفضة.

يذكر أن دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذّرت من أن المنخفض الجوي الذي تتأثر به سوريا حتى مساء الجمعة، يترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في بعض المناطق، ودعت المواطنين لاتخاذ جملة إجراءات احترازية وخاصة في المناطق القريبة من مجاري الأودية والأنهار، تحسباً لارتفاع منسوب المياه.