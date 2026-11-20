دمشق-سانا
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تسجيل الطلاب المستجدين المقبولين في المفاضلتين العامة وملء الشواغر للجامعات الخاصة مستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني الجاري.
ودعت الوزارة الطلاب المقبولين إلى استكمال إجراءات تسجيلهم خلال المدة المحددة أعلاه، تفادياً لأي تأخير.
وكانت الوزارة أصدرت في العاشر من شهر تشرين الثاني الجاري، نتائج المفاضلة العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027
كما أعلنت الوزارة في الـ 11 من شهر تشرين الثاني الجاري، فتح باب التقدم لمفاضلتي ملء الشواغر للطلاب ولجميع أنواع القبولات للعام الدراسي 2026-2027، وذلك للطلاب من حملة الشهادات الثانوية منذ عام 2011 ولغاية عام 2026، وملء شواغر للقبول بالجامعات الخاصة منذ عام 2026 وما قبل.