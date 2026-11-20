‏دمشق-سانا

‏أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تسجيل الطلاب المستجدين المقبولين في المفاضلتين العامة وملء الشواغر للجامعات الخاصة مستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني الجاري.

‏ودعت الوزارة الطلاب المقبولين إلى استكمال إجراءات تسجيلهم خلال المدة المحددة أعلاه، تفادياً لأي تأخير.

‏وكانت الوزارة أصدرت في العاشر من شهر تشرين الثاني الجاري، نتائج المفاضلة العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي 2026-‌2027

‏كما أعلنت الوزارة في الـ 11 من شهر تشرين الثاني الجاري، فتح باب التقدم لمفاضلتي ملء الشواغر للطلاب ولجميع أنواع القبولات للعام الدراسي 2026-2027، وذلك للطلاب من حملة الشهادات الثانوية منذ عام 2011 ولغاية عام 2026، وملء شواغر للقبول بالجامعات الخاصة منذ عام 2026 وما قبل.