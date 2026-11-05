بكاميرات محمولة.. مديرية التجارة الداخلية في طرطوس توثق جولاتها الرقابية

طرطوس-سانا
بدأت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس استخدام كاميرات محمولة خلال جولاتها الميدانية، بهدف توثيق العمل الرقابي ورصد المخالفات والإجراءات المتخذة، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المراقبين وأصحاب الفعاليات التجارية والمستهلكين.
ورافقت سانا، اليوم الخميس، إحدى الدوريات التموينية في أسواق طرطوس، للاطلاع على آلية استخدام الكاميرات ودورها في توثيق الجولات والضبوط، وانعكاس ذلك على تطوير الأداء الرقابي.
توثيق إلكتروني
أوضح معاون مدير التجارة الداخلية في المحافظة إبراهيم دغيم لـ سانا، أن استخدام الكاميرات يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتحديث أدوات الرقابة ومواكبة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن هذه التقنية تهدف إلى توثيق العمل الرقابي وأرشفته إلكترونياً، وضمان حقوق أصحاب الفعاليات التجارية والمراقبين الميدانيين، والحد من حالات الابتزاز والرشوة.
وبيّن دغيم أن هذه الخطوة تستكمل نظام الترميز الإلكتروني (QR)، الذي شمل جميع الفعاليات التجارية في المحافظة، بما يسهم في تطوير منظومة الرقابة وتنظيم إجراءاتها وتوثيقها.
من جهته، أشار مراقب التموين حسين رمضان إلى أن الكاميرات المحمولة تعزز الشفافية وتحمي المراقب وصاحب الفعالية التجارية والمستهلك، من خلال توثيق المخالفات والواقع الميداني وتوفير مرجع للإجراءات المتخذة، بما يحد من التجاوزات المحتملة ويحمي المراقب في حال تقديم شكاوى بحقه، وصاحب الفعالية من الممارسات غير السليمة.
وأكد مدير مخبز مار إلياس التشاركي إبراهيم حمود أن استخدام الكاميرات في الدوريات التموينية خطوة إيجابية تعكس شفافية العمل بالنسبة إلى التاجر والعامل والمراقب، معرباً عن أمله في استمرار تطوير الإجراءات بما يسهل العمل ويعزز الثقة بين الأطراف.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحديث آليات الرقابة التموينية وتحسين أدائها، إذ يتيح توثيق الجولات بالكاميرات متابعة أداء المراقبين والإجراءات المتخذة، وتعزيز المساءلة والتوازن بين حماية المستهلك وضمان حقوق التاجر.