بكاميرات محمولة.. مديرية التجارة الداخلية في طرطوس توثق جولاتها الرقابية

طرطوس-سانا

بدأت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس استخدام كاميرات محمولة خلال ‏جولاتها الميدانية، بهدف توثيق العمل الرقابي ورصد المخالفات والإجراءات المتخذة، بما يعزز ‏الشفافية ويحفظ حقوق المراقبين وأصحاب الفعاليات التجارية والمستهلكين.‏

ورافقت سانا، اليوم الخميس، إحدى الدوريات التموينية في أسواق طرطوس، للاطلاع على آلية ‏استخدام الكاميرات ودورها في توثيق الجولات والضبوط، وانعكاس ذلك على تطوير الأداء ‏الرقابي.‏

توثيق إلكتروني

أوضح معاون مدير التجارة الداخلية في المحافظة إبراهيم دغيم لـ سانا، أن استخدام الكاميرات ‏يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتحديث أدوات الرقابة ‏ومواكبة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن هذه التقنية تهدف إلى توثيق العمل الرقابي وأرشفته ‏إلكترونياً، وضمان حقوق أصحاب الفعاليات التجارية والمراقبين الميدانيين، والحد من حالات ‏الابتزاز والرشوة.‏

وبيّن دغيم أن هذه الخطوة تستكمل نظام الترميز الإلكتروني (‏QR‏)، الذي شمل جميع ‏الفعاليات التجارية في المحافظة، بما يسهم في تطوير منظومة الرقابة وتنظيم إجراءاتها ‏وتوثيقها.‏

من جهته، أشار مراقب التموين حسين رمضان إلى أن الكاميرات المحمولة تعزز الشفافية ‏وتحمي المراقب وصاحب الفعالية التجارية والمستهلك، من خلال توثيق المخالفات والواقع ‏الميداني وتوفير مرجع للإجراءات المتخذة، بما يحد من التجاوزات المحتملة ويحمي المراقب في ‏حال تقديم شكاوى بحقه، وصاحب الفعالية من الممارسات غير السليمة.‏

وأكد مدير مخبز مار إلياس التشاركي إبراهيم حمود أن استخدام الكاميرات في الدوريات ‏التموينية خطوة إيجابية تعكس شفافية العمل بالنسبة إلى التاجر والعامل والمراقب، معرباً عن ‏أمله في استمرار تطوير الإجراءات بما يسهل العمل ويعزز الثقة بين الأطراف.‏

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحديث آليات الرقابة التموينية وتحسين أدائها، إذ يتيح ‏توثيق الجولات بالكاميرات متابعة أداء المراقبين والإجراءات المتخذة، وتعزيز المساءلة والتوازن ‏بين حماية المستهلك وضمان حقوق التاجر.‏