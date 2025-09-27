ضمن حملة حمص بلدنا… تواصل توحيد واجهات 1200 محل تجاري بالمدينة

حمص-سانا

تتواصل أعمال مشروع توحيد واجهات المحال التجارية بمدينة حمص الذي تنفذه إحدى الشركات منذ منتصف الشهر الجاري بالتنسيق مع المحافظة ومجلس المدينة، وبالتعاون مع الفعاليات التجارية، وذلك ضمن حملة حمص بلدنا.

وأوضحت مديرة جمالية المدينة في مجلس مدينة حمص إناس بايقلي، في تصريح لـ سانا، أن المشروع يشمل في مرحلته الأولى طلاء واجهة 1200 محل تجاري موزعين في المحاور التجارية بالمدينة بهدف خلق بيئة مرئية متناسقة وجذابة، مشيرة إلى أنه جرى طلاء واجهة 200 محل في شارع الدبلان لغاية تاريخه، ويستعد الفريق للعمل قريباً في شارع جامع النور بحي الخالدية.

ولفتت بايقلي إلى اعتماد اللونين البازلتي والرملي، وهما مستوحيان من ملامح أبواب حمص التاريخية مع العمل على توسيع الفكرة لتشمل واجهات المباني الأخرى، بالإضافة إلى توحيد تصاميم المظلات واللوحات الإعلانية الخاصة بالمحال التجارية.

من جانبه، أوضح مدير شركة الميماس المنفذة للمشروع أيمن مهباني أن عمليات الطلاء تُجرى خلال ساعات الليل تفادياً للازدحام وضمان جفاف الطلاء قبل موعد فتح المحال صباحاً، داعياً أصحاب المحال التجارية في المناطق غير المشمولة بالحملة إلى الالتزام بذات التصميم والألوان لتحقيق صورة متناسقة ومميزة لشوارع المدينة التجارية.

وأشار عدد من أصحاب المحال إلى أن المشروع لاقى استحساناً ودعماً من الأوساط التجارية بالمدينة، مؤكدين أن المبادرة تسهم في تحسين مظهر المدينة، وخلق انسجام بصري يتناسب مع خصوصيتها، وتعزز الطابع الحضاري للأسواق.

وأطلقت محافظة حمص في الـ 29 من كانون الثاني الماضي بالتعاون مع الدفاع المدني السوري، وبمشاركة بعض ‏المنظمات والفرق التطوعية ورجال الأعمال حملة (حمص بلدنا) بهدف ‏إعادة إحياء المدينة وتخديم مختلف مناطقها عبر مجموعة مبادرات وخطوات ‏منظمة.‏