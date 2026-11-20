واشنطن-سانا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن التوصل إلى اتفاق للحد من الأسلحة النووية يمثل مهمة صعبة للغاية، مشيراً إلى مواصلة العمل لتحقيق ذلك، عقب محادثاته مع الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى الصين.
ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله، في اتصال هاتفي خلال عودته إلى واشنطن من القمة الثلاثية في الصين: “إن فكرة الحد من الأسلحة النووية جيدة، لكن التفاوض بشأنها بالغ الصعوبة”، مشيراً إلى أن الرئيس الصيني يشاركه الرأي حيال أهمية هذا التوجه، إلا أن إقناع الدول التي تمتلك آلاف الرؤوس النووية بالتخلي عن جزء كبير منها ليس أمراً سهلاً.
وأضاف ترامب، أنه سيواصل طرح هذا الملف، انطلاقاً من ضرورة العمل على الحد من التسلح النووي، رغم الصعوبات التي تعترض تحقيق ذلك.
وكان إطلاق محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا بشأن الأسلحة النووية من أبرز أولويات ترامب خلال جولته، في وقت تتحفظ فيه بكين على الدخول في مفاوضات من هذا النوع، بالتزامن مع مساعيها لتعزيز قدراتها النووية، وتقليص الفجوة مع الترسانتين الأمريكية والروسية.
ترامب: سنرى ما سيحدث بشأن إيران مطلع العام المقبل
وفي سياق آخر، قال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز خلال زيارته إلى الصين: “إن الولايات المتحدة ستراقب تطورات الحرب مع إيران بعد الأول من كانون الثاني المقبل”، دون أن يوضح دلالة هذا الموعد، مشيراً إلى أن طهران لا تزال تتصرف بعدائية.
وجاءت تصريحات ترامب رداً على سؤال بشأن تقرير لشبكة “سي إن إن” تحدث عن مخاوف من احتمال تخطيط إيران لتنفيذ هجوم باستخدام قنبلة قذرة في واشنطن، وهي سلاح يعتمد على متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة، وقلل ترامب من احتمال وقوع مثل هذا الهجوم، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات على أن إيران تدرس امتلاك أسلحة كيميائية وبيولوجية، دون تقديم تفاصيل أو أدلة تدعم هذه المزاعم.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، وسط تباين في مواقف ترامب بين التلويح بتصعيد العمليات العسكرية والإشارة إلى إمكانية خفض التصعيد، بالتوازي مع استمرار الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية تنهي الحرب، فيما يبرز ملف الحد من الأسلحة النووية تحدياً إضافياً في العلاقات بين واشنطن وموسكو وبكين، في ظل التباين في حجم الترسانات النووية والسياسات الدفاعية للدول الثلاث.