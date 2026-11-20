واشنطن-سانا‏

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن التوصل إلى اتفاق للحد من الأسلحة النووية يمثل مهمة صعبة ‏للغاية، مشيراً إلى مواصلة العمل لتحقيق ذلك، عقب محادثاته مع الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير ‏بوتين، خلال زيارته إلى الصين.‏

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله، في اتصال هاتفي خلال عودته إلى واشنطن من القمة الثلاثية في الصين: “إن ‏فكرة الحد من الأسلحة النووية جيدة، لكن التفاوض بشأنها بالغ الصعوبة”، مشيراً إلى أن الرئيس الصيني يشاركه الرأي ‏حيال أهمية هذا التوجه، إلا أن إقناع الدول التي تمتلك آلاف الرؤوس النووية بالتخلي عن جزء كبير منها ليس أمراً ‏سهلاً.‏

وأضاف ترامب، أنه سيواصل طرح هذا الملف، انطلاقاً من ضرورة العمل على الحد من التسلح النووي، رغم ‏الصعوبات التي تعترض تحقيق ذلك.‏

وكان إطلاق محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا بشأن الأسلحة النووية من أبرز أولويات ترامب ‏خلال جولته، في وقت تتحفظ فيه بكين على الدخول في مفاوضات من هذا النوع، بالتزامن مع مساعيها لتعزيز قدراتها ‏النووية، وتقليص الفجوة مع الترسانتين الأمريكية والروسية.‏

ترامب: سنرى ما سيحدث بشأن إيران مطلع العام المقبل

وفي سياق آخر، قال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز خلال زيارته إلى الصين: “إن الولايات المتحدة ستراقب ‏تطورات الحرب مع إيران بعد الأول من كانون الثاني المقبل”، دون أن يوضح دلالة هذا الموعد، مشيراً إلى أن طهران ‏لا تزال تتصرف بعدائية.‏

وجاءت تصريحات ترامب رداً على سؤال بشأن تقرير لشبكة “سي إن إن” تحدث عن مخاوف من احتمال تخطيط ‏إيران لتنفيذ هجوم باستخدام قنبلة قذرة في واشنطن، وهي سلاح يعتمد على متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة، وقلل ‏ترامب من احتمال وقوع مثل هذا الهجوم، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات على أن إيران تدرس امتلاك أسلحة كيميائية ‏وبيولوجية، دون تقديم تفاصيل أو أدلة تدعم هذه المزاعم.‏

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، وسط تباين في مواقف ترامب بين التلويح بتصعيد ‏العمليات العسكرية والإشارة إلى إمكانية خفض التصعيد، بالتوازي مع استمرار الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية ‏تنهي الحرب، فيما يبرز ملف الحد من الأسلحة النووية تحدياً إضافياً في العلاقات بين واشنطن وموسكو وبكين، في ظل ‏التباين في حجم الترسانات النووية والسياسات الدفاعية للدول الثلاث.‏