ريف دمشق-سانا

بدأت محافظة ريف دمشق أعمال تأهيل طريق المسروب – مساكن الشرطة في مدينة حرستا، بطول نحو 800 متر، وعرض 8 أمتار لكل من مساريه ذهاباً وإياباً.

وتتضمن الأعمال تأهيل الطريق على مرحلتين، تشمل الأولى تجهيز أحد مساري الطريق للتزفيت، على أن يُستكمل تزفيت المسار الثاني في المرحلة اللاحقة، وذلك بالتعاون بين محافظة ريف دمشق ومجلس مدينة حرستا.

تحسين حركة التنقل

أوضح عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حرستا، المهندس ياسر الأخرس، في تصريح لمراسل سانا، أمس الخميس، أن البلدية تتولى أعمال التسوية والتعبيد وتجهيز البنية التحتية وفق الإمكانيات المتاحة، فيما تقدم محافظة ريف دمشق القميص الأسفلتي اللازم لتنفيذ أعمال التزفيت.

وأشار الأخرس إلى أن الطريق يُعد من المحاور الحيوية في المنطقة، لكونه يشكل امتداداً للطرق القادمة من مدينتي عربين وزملكا باتجاه الأوتوستراد الدولي، ما يسهم في تحسين حركة التنقل وتسهيل وصول الأهالي إلى المناطق المحيطة.

وتواصل محافظة ريف دمشق تنفيذ مشاريع تأهيل وصيانة الطرق في مختلف مناطق المحافظة، ضمن خططها الرامية إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل حركة المواطنين.