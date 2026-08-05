نقابة المهندسين تطلق الإطار السوري لنمذجة معلومات البناء‎ ‌‎(BIM)

‎دمش-سانا‏

أطلقت نقابة المهندسين السوريين اليوم الأربعاء، الإطار ‏السوري لنمذجة معلومات البناء‎(BIM)‌‏، بهدف رسم ملامح ‏مرحلة جديدة من التحول الرقمي في قطاع البناء والتشييد، ‏والارتقاء بأداء الهندسة العمرانية عبر إقرار منهجية حديثة توحد ‏معايير إدارة المشاريع، وتضمن أعلى درجات الكفاءة والجودة ‏في جهود إعادة الإعمار‎.‎

وناقش المشاركون في مؤتمر، نظمته النقابة بالتعاون مع وزارة ‏الأشغال العامة والإسكان، بفرع نقابة المهندسين في دمشق، سبل ‏دمج تقنية‎ (BIM) ‎في مراحل التصميم والتنفيذ، وآليات تقليل ‏الهدر والتكلفة، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الهندسية ‏والأكاديمية لتبني هذا الإطار الوطني الشامل‎.‎

خيار استراتيجي ورؤية وطنية

معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر خلوف، أوضح في ‏كلمة خلال المؤتمر، أن إطلاق الإطار المذكور آنفاً، يمثل خياراً ‏استراتيجياً ورؤية وطنية ونقلة مفصلية نحو تحديث قطاع البناء ‏في سوريا، مشيراً إلى أن هذه التقنية تُعد ركيزة أساسية لإعادة ‏الإعمار، وهي تضمن خفض الهدر وتقليل الأخطاء وترشيد ‏التكاليف والوقت‎.‎

من جانبه رأى رئيس لجنة إعداد النمذجة الدكتور عماد ‏المصري ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان، في تصريح ‏لمراسلة سانا، أن” بناء المستقبل يقتضي تطوير منهجيات العمل ‏قبل أدواته، وأن التحول الرقمي أضحى مشروعاً وطنياً يهدف ‏إلى رفع جودة المشاريع، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز ‏الشفافية والتعاون بين مختلف التخصصات في جميع مراحل ‏العمل الهندسي‎”.‎

كما أوضح نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، أن ‏إطلاق الإطار السوري لنمذجة معلومات البناء، شكل تدشيناً ‏لمرحلة تحول جذري في مجال الدراسات والأعمال الهندسية، ‏داعياً المؤسسات الأكاديمية والجامعات إلى إدراج هذا النموذج ‏ضمن مناهجها التعليمية لضمان التكامل في عملية التحول ‏الرقمي الشامل لقطاع البناء في سوريا‎.‎

وفي تصريح لـ سانا قال رئيس اللجنة العليا للنمذجة في سوريا، ‏الدكتور عبد الرزاق الحسين: إن التحول الكامل نحو تطبيق‎ ‌‎(BIM) ‎يتطلب نشر الثقافة الهندسية الحديثة، وتأهيل كوادر ‏قادرة على التشييد وإعادة الإعمار، بالتنسيق مع وزارة التعليم ‏العالي، والعمل على افتتاح كليات متخصصة لإطلاق إطار ‏وطني للأبنية الخضراء يضمن الاستدامة والأثر الاقتصادي ‏الإيجابي‎.‎

النهوض بقطاع البناء والتشييد‎ ‎

رئيس المركز السوري للعقود والتحكيم الهندسي، وعضو اللجنة ‏العليا للنمذجة في سوريا، الدكتور أحمد سطيفي، اعتبر في ‏تصريح مماثل، أن إطلاق الإطار السوري للنمذجة، يشكل نقلة ‏نوعية تنهض بقطاع التشييد والبناء، تضع سوريا على طريق ‏التحول الرقمي الهندسي، مبيناً أن نظام‎ (BIM) ‎يمثل القاعدة ‏الأساسية لتطبيق التحول الرقمي في قطاع الإنشاءات، والتنفيذ ‏الأمثل من حيث الجودة، التكلفة، والزمن‎.‎

أما مستشار نقيب المهندسين لتقنية‎ (BIM) ‎المهندس حسين ‏الخضراء، فأشار إلى أن اعتماد النقابة لهذا الإطار يسهم في ‏رفع جودة المشاريع وترشيد التكاليف وتقليل المخاطر، فضلاً ‏عن تعزيز التنسيق بين مختلف التخصصات الهندسية، وإدارة ‏دورة حياة المنشآت بكفاءة عالية‎. ‎

وتخلل المؤتمر تقديم عرض توضيحي شامل حول الإطار ‏السوري لنمذجة معلومات البناء‎ (BIM)‎، وتسليط الضوء على ‏آليات توظيفه والآفاق العلمية والعملية لاستخدامه في مختلف ‏مراحل عملية البناء والتشييد‎. ‎

وتعرف “نمذجة المعلومات‎ BIM”‎، بأنها أداة فعالة في تقليل ‏نسبة الأخطاء البرمجية والهندسية، وخفض الهدر في المواد ‏والتكاليف، وضبط الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع، فضلاً عن ‏دورها المحوري في دعم توجهات التحول الرقمي وإدارة البنى ‏التحتية والمباني الخضراء المستدامة‎”.‎