سوريا.. الاضطراب الجوي مستمر ودرجات الحرارة أدنى من معدلاتها ‏

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم الأربعاء في عموم سوريا، وتصبح أدنى من ‏معدلاتها السنوية بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة استمرار تأثر البلاد باضطراب ‏جوي، يترافق مع هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، مع احتمالية عالية ‏لتساقط حبات البَرَد وحدوث رياح هابطة شديدة.‏

الطقس نهاراً

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو يكون خلال النهار غائماً جزئياً إلى غائم ‏ماطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف ‏الرعدية وتساقط حبات البرد أحياناً.‏

الطقس ليلاً ‏

وخلال الليل يكون الجو مائلاً للبرودة بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، مع نسبة ‏رطوبة مرتفعة في كل المناطق، ويحذر من تشكل ضباب كثيف في بعض المناطق ‏الداخلية وخاصة في المنطقة الجنوبية والمرتفعات الجبلية والوسطى والشمالية الغربية ‏والبادية خلال ساعات الليل والصباح الباكر. ‏

الرياح والبحر

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية وشرقية إلى جنوبية شرقية ‏في باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كم/سا ‏أحياناً وخاصة في المناطق الجنوبية والمرتفعات الجبلية والبادية والشرقية، ويكون البحر ‏خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏

دمشق 15/23‏ ريف دمشق-القلمون 10/19‏ القنيطرة 13/20‏ درعا 16/24‏ السويداء 14/21‏ حمص 15/23‏ حماة 15/26‏ اللاذقية 20/24‏ طرطوس 19/24 حلب 15/23‏ إدلب 16/24‏ دير الزور 16/25‏ الرقة 15/24‏ الحسكة 17/23‏

وتشهد معظم المناطق السورية منذ أمس الثلاثاء اضطراباً جوياً يترافق مع ‏هطولات ‏مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية يستمر ‏ذلك حتى فجر السبت ‏الموافق ‌‏31 تشرين الأول.‏