سوريا.. الاضطراب الجوي مستمر ودرجات الحرارة أدنى من معدلاتها ‏

دمشق-سانا
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم الأربعاء في عموم سوريا، وتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة استمرار تأثر البلاد باضطراب جوي، يترافق مع هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، مع احتمالية عالية لتساقط حبات البَرَد وحدوث رياح هابطة شديدة.
الطقس نهاراً
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو يكون خلال النهار غائماً جزئياً إلى غائم ماطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد أحياناً.
الطقس ليلاً
وخلال الليل يكون الجو مائلاً للبرودة بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة في كل المناطق، ويحذر من تشكل ضباب كثيف في بعض المناطق الداخلية وخاصة في المنطقة الجنوبية والمرتفعات الجبلية والوسطى والشمالية الغربية والبادية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
الرياح والبحر
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كم/سا أحياناً وخاصة في المناطق الجنوبية والمرتفعات الجبلية والبادية والشرقية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|15/23
|ريف دمشق-القلمون
|10/19
|القنيطرة
|13/20
|درعا
|16/24
|السويداء
|14/21
|حمص
|15/23
|حماة
|15/26
|اللاذقية
|20/24
|طرطوس
|19/24
|حلب
|15/23
|إدلب
|16/24
|دير الزور
|16/25
|الرقة
|15/24
|الحسكة
|17/23
وتشهد معظم المناطق السورية منذ أمس الثلاثاء اضطراباً جوياً يترافق مع هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية يستمر ذلك حتى فجر السبت الموافق 31 تشرين الأول.