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سوريا.. الاضطراب الجوي مستمر ودرجات الحرارة أدنى من معدلاتها ‏

DAMASSSSSSSSS سوريا.. الاضطراب الجوي مستمر ودرجات الحرارة أدنى من معدلاتها ‏
مدينة دمشق ويظهر فيها فندق الفورسيزن- دمشق- سانا

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم الأربعاء في عموم سوريا، وتصبح أدنى من ‏معدلاتها السنوية بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة استمرار تأثر البلاد باضطراب ‏جوي، يترافق مع هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، مع احتمالية عالية ‏لتساقط حبات البَرَد وحدوث رياح هابطة شديدة.‏

الطقس نهاراً

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو يكون خلال النهار غائماً جزئياً إلى غائم ‏ماطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف ‏الرعدية وتساقط حبات البرد أحياناً.‏

الطقس ليلاً ‏

وخلال الليل يكون الجو مائلاً للبرودة بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، مع نسبة ‏رطوبة مرتفعة في كل المناطق، ويحذر من تشكل ضباب كثيف في بعض المناطق ‏الداخلية وخاصة في المنطقة الجنوبية والمرتفعات الجبلية والوسطى والشمالية الغربية ‏والبادية خلال ساعات الليل والصباح الباكر. ‏

الرياح والبحر

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية وشرقية إلى جنوبية شرقية ‏في باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كم/سا ‏أحياناً وخاصة في المناطق الجنوبية والمرتفعات الجبلية والبادية والشرقية، ويكون البحر ‏خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏

دمشق15/23‏
ريف دمشق-القلمون10/19‏
القنيطرة13/20‏
درعا16/24‏
السويداء14/21‏
حمص15/23‏
حماة15/26‏
اللاذقية20/24‏
طرطوس19/24
حلب15/23‏
إدلب16/24‏
دير الزور16/25‏
الرقة15/24‏
الحسكة17/23‏

وتشهد معظم المناطق السورية منذ أمس الثلاثاء اضطراباً جوياً يترافق مع ‏هطولات ‏مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية يستمر ‏ذلك حتى فجر السبت ‏الموافق ‌‏31 تشرين الأول.‏

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