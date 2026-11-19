دمشق-سانا
أجرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية اليوم الخميس امتحان الصيدلة الموحد – الدورة الثانية لعام 2026، من خريجي كليات الصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة الراغبين بالتقدم لامتحان الماجستير، إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية الراغبين بمعادلة شهاداتهم أو التقدم لامتحان الماجستير لأغراض استيفاء متطلبات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة.
وجرى الامتحان في سبعة مراكز داخل سوريا ضمن جامعات دمشق وحلب وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية إضافة لجامعة إدلب وطلابها للمرة الأولى، وخارج سوريا في مراكز النفاذ التابعة للجامعة الافتراضية السورية، ما أتاح لخريجي الجامعات السورية وغير السورية الموجودين في الخارج المشاركة في الامتحان وفق الإجراءات المعتمدة.
وفي تصريح لـ سانا، أوضح رئيس الهيئة الدكتور عمر حمادة، أن الدورة الثانية من الامتحانات الوطنية للكليات الطبية، التي تشمل الصيدلة وطب الأسنان والطب البشري، انطلقت اليوم، بإجراء امتحان الصيدلة الذي تقدم له نحو 1741 طالباً، منهم 125 طالباً تقدموا في مراكز النفاذ خارج سوريا، فيما بلغ عدد المتقدمين داخل سوريا 1616.
وأوضح أن ما يميز دورة هذا العام هو مشاركة جامعة إدلب في الامتحانات، حيث تقدم طلابها وطلاب كليات الصيدلة في جامعات الشمال إلى الامتحان للمرة الأولى، وفق قرار مجلس التعليم العالي، بهدف المفاضلة على مقاعد الدراسات العليا والاختصاص في وزارة الصحة.
وبيّن حمادة أن خريجي الجامعات غير السورية يتقدمون إلى الامتحان بهدف استكمال أوراق التعادل لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن الامتحان يتيح لجميع الطلاب، سواء خريجي الجامعات السورية أو غير السورية التقدم للمفاضلة على برامج الدراسات العليا، سواء البرامج الأكاديمية في الكليات والجامعات الحكومية أو البرامج التابعة لوزارة الصحة.
ولفت حمادة إلى أن برامج الدراسات العليا الأكاديمية ستكون متاحة في الجامعات الحكومية، فيما سيبدأ هذا العام افتتاح برامج ماجستير التأهيل والتخصص في الجامعات الخاصة، ما يتيح للطلاب أيضاً التقدم للمفاضلة عليها.
معدلات النجاح
وحول معدلات النجاح، بيّن حمادة أنها تبلغ 60 بالمئة لخريجي الجامعات السورية الحكومية والخاصة، و50 بالمئة لخريجي الجامعات غير السورية، موضحاً أن آلية المفاضلة تعتمد على احتساب 60 بالمئة من المعدل التراكمي و40 بالمئة من علامة الامتحان الوطني، ثم جمع النسبتين واستخراج المحصلة النهائية التي يُعتمد عليها في المفاضلة.
وأوضح حمادة أنه، بغض النظر عن علامة النجاح المحددة، يتعين على الطالب الراغب في التقدم للدراسات العليا الحصول على علامة لا تقل عن 60 بالمئة في الامتحان الوطني.
شمولية الأسئلة
أوضحت خريجة كلية الصيدلة في جامعة دمشق لجين محمد محمود، أن أسئلة الامتحان كانت شاملة ومتنوعة، ولا سيما في مادة علم الأدوية (الفارما)، مع تركيز ملحوظ على الحالات السريرية، حيث تفاوت مستواها بين الصعب والبديهي الذي يعكس حصيلة سنوات الدراسة، فيما تطلبت بعض الأسئلة معلومات وخبرات مكتسبة من الممارسة العملية والملازمة في الصيدليات ولا تكون قد وردت بشكل مباشر خلال سنوات الدراسة.
بدوره الخريج من جامعات الأردن عصام الفشتكي، أشار إلى أن أجواء الامتحان كانت مريحة والأسئلة واضحة، لكنها تحتاج إلى التركيز، معتبراً أن صعوبة بعض الأسئلة أمر متوقع في امتحان وطني يقيّم مستوى الطالب ومدى جاهزيته لممارسة المهنة.
وكانت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أعلنت الإثنين الماضي صدور قوائم أسماء المقبولين للتقدّم إلى امتحان الصيدلة الموحد – الدورة الثانية لعام 2026، لخريجي الجامعات الراغبين بالتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا والاختصاص في وزارة الصحة بكليات الصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية الراغبين بمعادلة شهاداتهم.