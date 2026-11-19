دمشق-سانا‏

أجرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية اليوم الخميس امتحان الصيدلة الموحد – الدورة ‏الثانية لعام 2026، من خريجي كليات الصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة ‏الراغبين بالتقدم لامتحان الماجستير، إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية الراغبين ‏بمعادلة شهاداتهم أو التقدم لامتحان الماجستير لأغراض استيفاء متطلبات وزارتي التعليم ‏العالي والبحث العلمي والصحة.‏

وجرى الامتحان في سبعة مراكز داخل سوريا ضمن جامعات دمشق وحلب وحمص ‏وحماة وطرطوس واللاذقية إضافة لجامعة إدلب وطلابها للمرة الأولى، وخارج سوريا في ‏مراكز النفاذ التابعة للجامعة الافتراضية السورية، ما أتاح لخريجي الجامعات السورية وغير ‏السورية الموجودين في الخارج المشاركة في الامتحان وفق الإجراءات المعتمدة.‏

وفي تصريح لـ سانا، أوضح رئيس الهيئة الدكتور عمر حمادة، أن الدورة الثانية من ‏الامتحانات الوطنية للكليات الطبية، التي تشمل الصيدلة وطب الأسنان والطب البشري، ‏انطلقت اليوم، بإجراء امتحان الصيدلة الذي تقدم له نحو 1741 طالباً، منهم 125 ‏طالباً تقدموا في مراكز النفاذ خارج سوريا، فيما بلغ عدد المتقدمين داخل سوريا 1616.‏

وأوضح أن ما يميز دورة هذا العام هو مشاركة جامعة إدلب في الامتحانات، حيث تقدم ‏طلابها وطلاب كليات الصيدلة في جامعات الشمال إلى الامتحان للمرة الأولى، وفق قرار ‏مجلس التعليم العالي، بهدف المفاضلة على مقاعد الدراسات العليا والاختصاص في وزارة ‏الصحة.‏

وبيّن حمادة أن خريجي الجامعات غير السورية يتقدمون إلى الامتحان بهدف استكمال ‏أوراق التعادل لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن الامتحان يتيح لجميع ‏الطلاب، سواء خريجي الجامعات السورية أو غير السورية التقدم للمفاضلة على برامج ‏الدراسات العليا، سواء البرامج الأكاديمية في الكليات والجامعات الحكومية أو البرامج ‏التابعة لوزارة الصحة.‏

ولفت حمادة إلى أن برامج الدراسات العليا الأكاديمية ستكون متاحة في الجامعات ‏الحكومية، فيما سيبدأ هذا العام افتتاح برامج ماجستير التأهيل والتخصص في الجامعات ‏الخاصة، ما يتيح للطلاب أيضاً التقدم للمفاضلة عليها.‏

معدلات النجاح

وحول معدلات النجاح، بيّن حمادة أنها تبلغ 60 بالمئة لخريجي الجامعات السورية ‏الحكومية والخاصة، و50 بالمئة لخريجي الجامعات غير السورية، موضحاً أن آلية ‏المفاضلة تعتمد على احتساب 60 بالمئة من المعدل التراكمي و40 بالمئة من علامة ‏الامتحان الوطني، ثم جمع النسبتين واستخراج المحصلة النهائية التي يُعتمد عليها في ‏المفاضلة.‏

وأوضح حمادة أنه، بغض النظر عن علامة النجاح المحددة، يتعين على الطالب الراغب ‏في التقدم للدراسات العليا الحصول على علامة لا تقل عن 60 بالمئة في الامتحان ‏الوطني.‏

شمولية الأسئلة ‏

أوضحت خريجة كلية الصيدلة في جامعة دمشق لجين محمد محمود، أن أسئلة الامتحان ‏كانت شاملة ومتنوعة، ولا سيما في مادة علم الأدوية (الفارما)، مع تركيز ملحوظ على ‏الحالات السريرية، حيث تفاوت مستواها بين الصعب والبديهي الذي يعكس حصيلة ‏سنوات الدراسة، فيما تطلبت بعض الأسئلة معلومات وخبرات مكتسبة من الممارسة العملية ‏والملازمة في الصيدليات ولا تكون قد وردت بشكل مباشر خلال سنوات الدراسة.‏

بدوره الخريج من جامعات الأردن عصام الفشتكي، أشار إلى أن أجواء الامتحان كانت ‏مريحة والأسئلة واضحة، لكنها تحتاج إلى التركيز، معتبراً أن صعوبة بعض الأسئلة أمر ‏متوقع في امتحان وطني يقيّم مستوى الطالب ومدى جاهزيته لممارسة المهنة.‏

وكانت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أعلنت الإثنين الماضي صدور قوائم أسماء ‏المقبولين للتقدّم إلى امتحان الصيدلة الموحد – الدورة الثانية لعام 2026، لخريجي ‏الجامعات الراغبين بالتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا ‏والاختصاص في وزارة الصحة ‏بكليات الصيدلة في الجامعات السورية الحكومية ‏والخاصة، إضافة إلى خريجي الجامعات ‏غير السورية الراغبين بمعادلة شهاداتهم.‏