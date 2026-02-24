استئناف أعمال صيانة طريق أريحا اللاذقية ضمن خطة تأهيل المحور الحيوي

‏اللاذقية-سانا‏

استأنفت المؤسسة العامة للبناء والتشييد فرع اللاذقية أعمال تنفيذ إحدى مراحل مشروع صيانة طريق أريحا اللاذقية، عبر متابعة الحفر في منطقة الاستبدال عند الكيلومتر 135.450 في موقع مرج الزاوية، بهدف الوصول إلى طبقة التأسيس المطلوبة وفق الشروط الفنية المعتمدة.

وذكرت وزارة الاشغال العامة والإسكان عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الأعمال الجارية التي تنفذ من قبل المؤسسة، إزالة طبقة الحجر المفروشة سابقاً وزيادة عمق الحفر، بالتوازي مع ترحيل الحجر الناتج عن الموقع لإعادة استخدامه في إنشاء التحويلة المرورية عند الجسر B46 الواقع عند الكيلومتر 135+500، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل واستثمار المواد المتاحة ضمن المشروع.

وأكدت الوزارة أن الورشات تتابع أعمال تسوية وقشط التربة في موقع التحويلة باستخدام الآليات الهندسية الثقيلة، في إطار خطة الوزارة لاستكمال تأهيل الطريق، ورفع جاهزيته بما يحقق السلامة المرورية ويحسن مستوى الخدمة على هذا المحور الحيوي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأعمال تأتي استكمالاً لمجموعة من التدخلات الميدانية التي نُفذت خلال الفترة الماضية على المحور نفسه، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة خلال فترة التنفيذ ورفع مستوى السلامة على الطريق.

ويُعدّ طريق أريحا اللاذقية أحد أهم المحاور الحيوية التي تربط الساحل بالمنطقة الشمالية، ويشهد منذ أشهر أعمال تأهيل وصيانة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين جاهزية الطريق أمام حركة النقل.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان لإعادة تأهيل الشبكة الطرقية المتضررة وتعزيز انسيابية الحركة على المحاور الرئيسية.